Θεσσαλονίκη: Διέρρηξαν αυτόματους πωλητές βιομηχανικής κάνναβης - Συνελήφθη ένας 43χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Στη σύλληψη ενός 43χρονου, ο οποίος μαζί με άλλο ένα άτομο φέρεται να διέρρηξε  αυτόματους πωλητές βιομηχανικής κάνναβης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, προχώρησε το πρωί της Παρασκευής (26/9) η Αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο δράστες αφαίρεσαν 100 τεμάχια βιομηχανικής κάνναβης, ενώ ο 43χρονος συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία, όταν λίγη ώρα αργότερα επέστρεψε στο ίδιο σημείο, επιχειρώντας να αποσπάσει και άλλα προϊόντα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες για τον δεύτερο δράστη συνεχίζονται.

