Προπονητής κολύμβησης διένυσε 41 χιλιόμετρα σε 13,5 ώρες για να αναδείξει την τουριστική Πιερία
ΕΛΛΑΔΑ
Πιερία Θάλασσα

Προπονητής κολύμβησης διένυσε 41 χιλιόμετρα σε 13,5 ώρες για να αναδείξει την τουριστική Πιερία

Ο θαλάσσιος μαραθώνιος διεξήχθη την περασμένη Κυριακή (21/9) με τη διακριτική αλλά και καθοριστική υποστήριξη της Lifeguard Patrol

Προπονητής κολύμβησης διένυσε 41 χιλιόμετρα σε 13,5 ώρες για να αναδείξει την τουριστική Πιερία
6 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας άνδρας κολύμπησε περισσότερο από 13 ώρες, διανύοντας μία απόσταση 41 χιλιομέτρων, από τους Νέους Πόρους έως την Παραλία Κατερίνης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αναδείξει την τουριστική Πιερία και να ευαισθητοποιήσει για την ασφάλεια στις ακτές.

Ο λόγος για τον προπονητή κολύμβησης του Κολυμβητικού Ομίλου Κατερίνης «Ποσειδών - Swimming», Γιώργο Παπαδόπουλο, που «έσκισε» τα κύματα σε μία συνολική διαδρομή 810 λεπτών, η οποία ανέδειξε το φυσικό κάλλος της περιοχής, αλλά και τη συνεχή ναυαγοσωστική κάλυψη και ασφάλεια που διαθέτουν οι παραλίες της Πιερίας.

Προπονητής κολύμβησης διένυσε 41 χιλιόμετρα σε 13,5 ώρες για να αναδείξει την τουριστική Πιερία
Ο Γιώργος Παπαδόπουλος κολύμπησε περισσότερο από 13 ώρες, διανύοντας μία απόσταση 41 χιλιομέτρων, από τους Νέους Πόρους έως την Παραλία Κατερίνης

Ο θαλάσσιος μαραθώνιος διεξήχθη την περασμένη Κυριακή (21/9), με τη διακριτική αλλά και καθοριστική, όπως τονίζεται, υποστήριξη της Lifeguard Patrol του Δημήτρη Λάμπρου, ενώ τον προπονητή κολύμβησης υποδέχτηκε σήμερα στο γραφείο του ο δήμαρχος Κατερίνης, Ιωάννης Ντούμος.

Προπονητής κολύμβησης διένυσε 41 χιλιόμετρα σε 13,5 ώρες για να αναδείξει την τουριστική Πιερία
Ο δήμαρχος Κατερίνης, Ιωάννης Ντούμος, υποδέχτηκε σήμερα στο γραφείο του τον προπονητή κολύμβησης, Γιώργο Παπαδόπουλο

Ο κ. Ντούμος συνεχάρη θερμά τον κολυμβητή, τονίζοντας πως αποτελεί μια πράξη «που αποδεικνύει πως η αγάπη για τον τόπο και το πάθος για τη θάλασσα μπορούν να εμπνεύσουν και να ενώσουν ολόκληρη την τοπική κοινωνία».

Κλείσιμο
Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε πως «κάθε χιλιόμετρο ήταν αφιερωμένο στις ακτές μας και στην ασφάλειά τους», ενώ ευχαρίστησε τόσο τη δημοτική αρχή και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του σε αυτό το θαλάσσιο εγχείρημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες

Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023

Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης