Από ένα όραμα σε μια ισχυρή παρουσία
Προπονητής κολύμβησης διένυσε 41 χιλιόμετρα σε 13,5 ώρες για να αναδείξει την τουριστική Πιερία
Προπονητής κολύμβησης διένυσε 41 χιλιόμετρα σε 13,5 ώρες για να αναδείξει την τουριστική Πιερία
Ο θαλάσσιος μαραθώνιος διεξήχθη την περασμένη Κυριακή (21/9) με τη διακριτική αλλά και καθοριστική υποστήριξη της Lifeguard Patrol
Ένας άνδρας κολύμπησε περισσότερο από 13 ώρες, διανύοντας μία απόσταση 41 χιλιομέτρων, από τους Νέους Πόρους έως την Παραλία Κατερίνης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να αναδείξει την τουριστική Πιερία και να ευαισθητοποιήσει για την ασφάλεια στις ακτές.
Ο λόγος για τον προπονητή κολύμβησης του Κολυμβητικού Ομίλου Κατερίνης «Ποσειδών - Swimming», Γιώργο Παπαδόπουλο, που «έσκισε» τα κύματα σε μία συνολική διαδρομή 810 λεπτών, η οποία ανέδειξε το φυσικό κάλλος της περιοχής, αλλά και τη συνεχή ναυαγοσωστική κάλυψη και ασφάλεια που διαθέτουν οι παραλίες της Πιερίας.
Ο θαλάσσιος μαραθώνιος διεξήχθη την περασμένη Κυριακή (21/9), με τη διακριτική αλλά και καθοριστική, όπως τονίζεται, υποστήριξη της Lifeguard Patrol του Δημήτρη Λάμπρου, ενώ τον προπονητή κολύμβησης υποδέχτηκε σήμερα στο γραφείο του ο δήμαρχος Κατερίνης, Ιωάννης Ντούμος.
Ο κ. Ντούμος συνεχάρη θερμά τον κολυμβητή, τονίζοντας πως αποτελεί μια πράξη «που αποδεικνύει πως η αγάπη για τον τόπο και το πάθος για τη θάλασσα μπορούν να εμπνεύσουν και να ενώσουν ολόκληρη την τοπική κοινωνία».
Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε πως «κάθε χιλιόμετρο ήταν αφιερωμένο στις ακτές μας και στην ασφάλειά τους», ενώ ευχαρίστησε τόσο τη δημοτική αρχή και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του σε αυτό το θαλάσσιο εγχείρημα.
Ο λόγος για τον προπονητή κολύμβησης του Κολυμβητικού Ομίλου Κατερίνης «Ποσειδών - Swimming», Γιώργο Παπαδόπουλο, που «έσκισε» τα κύματα σε μία συνολική διαδρομή 810 λεπτών, η οποία ανέδειξε το φυσικό κάλλος της περιοχής, αλλά και τη συνεχή ναυαγοσωστική κάλυψη και ασφάλεια που διαθέτουν οι παραλίες της Πιερίας.
Ο θαλάσσιος μαραθώνιος διεξήχθη την περασμένη Κυριακή (21/9), με τη διακριτική αλλά και καθοριστική, όπως τονίζεται, υποστήριξη της Lifeguard Patrol του Δημήτρη Λάμπρου, ενώ τον προπονητή κολύμβησης υποδέχτηκε σήμερα στο γραφείο του ο δήμαρχος Κατερίνης, Ιωάννης Ντούμος.
Ο κ. Ντούμος συνεχάρη θερμά τον κολυμβητή, τονίζοντας πως αποτελεί μια πράξη «που αποδεικνύει πως η αγάπη για τον τόπο και το πάθος για τη θάλασσα μπορούν να εμπνεύσουν και να ενώσουν ολόκληρη την τοπική κοινωνία».
Από την πλευρά του, ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε πως «κάθε χιλιόμετρο ήταν αφιερωμένο στις ακτές μας και στην ασφάλειά τους», ενώ ευχαρίστησε τόσο τη δημοτική αρχή και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του σε αυτό το θαλάσσιο εγχείρημα.
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα