Κυρανάκης: Σε 11 μήνες η χώρα θα διαθέτει διπλή σιδηροδρομική γραμμή από Πειραιά μέχρι Θεσσαλονίκη

Υπογράμμισε επίσης, τη συνολική ενίσχυση του μεταφορικού έργου στην πόλη, καθώς το 2026, θα έχουμε 550 λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη και «έτσι ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης θα βελτιωθεί περαιτέρω».Για την Αθήνα, τόνισε ότι ο στόλος των λεωφορείων στην Αθήνα έχει ανανεωθεί, καθώς θα φτάσουμε τα 1.000 νέα λεωφορεία, ενώ τα δρομολόγια τωνθα περιοριστούν σταδιακά, καθώς θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά λεωφορεία.Όπως έκανε γνωστό ο αναπληρωτής υπουργός, στον(πρώην Ηλεκτρικός), ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός έρχεται τον Δεκέμβριο και μετά από ένα δοκιμαστικό δίμηνο, κάθε μήνα θα προμηθευόμαστε και από έναν νέο συρμό.«Πέραν των 14 συρμών που ανακαινίζονται με την υπάρχουσα σύμβαση, εντάχθηκαν άλλα δέκα τρένα στο δυναμικό, ενώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο έχουμε νέους συρμούς και στο Μετρό, καθώς στόχος είναι να αυξηθούν τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο», τόνισε.Τέλος, για τη μείωση των τροχαίων στις πόλεις, σύμφωνα με τον κ., μπαίνουν κάμερες σε λεωφορεία, αλλά και σε δρόμους στην, ενώ κάθε δήμος, αλλά και Περιφέρεια θα μπορεί να βάλει και δικές του κάμερες, λαμβάνοντας έσοδα από τις παραβάσεις.