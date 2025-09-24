ΓΕΕΘΑ: Ενημέρωση για την προκήρυξη διαγωνισμού κληρικών 2025 με ελλιπή δικαιολογητικά

Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Η μη αποστολή των ελλιπών δικαιολογητικών, εντός της προθεσμίας, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαγωνισμού για την πλήρωση 10 κενών θέσεων στρατιωτικών ιερέων Α' και Β' τάξης (λοχαγών ή υπολοχαγών), η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών προβαίνει στην ανακοίνωση της κατάστασης των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.
Οι υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά πρέπει να τα αποστείλουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: dssi@hndgs.mil.gr έως την 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59.
Τονίζεται ότι η μη αποστολή των ελλιπών δικαιολογητικών, εντός της προθεσμίας, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.
Η κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά είναι διαθέσιμη, ΕΔΩ.
