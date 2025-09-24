ΓΕΕΘΑ: Ενημέρωση για την προκήρυξη διαγωνισμού κληρικών 2025 με ελλιπή δικαιολογητικά
ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΕΘΑ Δικαιολογητικά Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

ΓΕΕΘΑ: Ενημέρωση για την προκήρυξη διαγωνισμού κληρικών 2025 με ελλιπή δικαιολογητικά

Η μη αποστολή των ελλιπών δικαιολογητικών, εντός της προθεσμίας, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής

ΓΕΕΘΑ: Ενημέρωση για την προκήρυξη διαγωνισμού κληρικών 2025 με ελλιπή δικαιολογητικά
Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του εν εξελίξει διαγωνισμού για την πλήρωση 10 κενών θέσεων στρατιωτικών ιερέων Α' και Β' τάξης (λοχαγών ή υπολοχαγών), η Επιτροπή Ελέγχου Δικαιολογητικών προβαίνει στην ανακοίνωση της κατάστασης των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι με ελλιπή δικαιολογητικά πρέπει να τα αποστείλουν μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: dssi@hndgs.mil.gr έως την 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59.

Τονίζεται ότι η μη αποστολή των ελλιπών δικαιολογητικών, εντός της προθεσμίας, αποτελεί αιτία αποκλεισμού από τις περαιτέρω διαδικασίες επιλογής.

Η κατάσταση των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά είναι διαθέσιμη, ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Μόλις 15 μέρες ήταν στο πλοίο ο 20χρονος δόκιμος ναυτικός που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios

«Να μην γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου» - Μήνυμα και από τη Διαμαντοπούλου προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ

Το ξέσπασμα της μητέρας της Ναταλίας Λιονάκη που έγινε μοναχή: «Έχω κόρη; Είχα ποτέ; Της είχα προσφέρει τα πάντα»

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης