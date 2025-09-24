Θεσσαλονίκη: 54χρονος είχε στο σπίτι του πάνω από 2.800 λαθραία πακέτα τσιγάρα και 18 κιλά καπνό
Στη σύλληψη ενός 54χρονου στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν χιλιάδες λαθραία πακέτα τσιγάρα και λαθραίο καπνό προχώρησαν αστυνομικοί στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Συνολικά στο σπίτι του 54χρονου καθώς και σε μια αποθήκη στην ταράτσα του κτηρίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν περισσότερα από 2.800 πακέτα τσιγάρων και συσκευασίες καπνού συνολικού βάρους 18,1 κιλών, τα οποία δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και δεν είχαν καταβληθεί οι νόμιμοι φόροι και δασμοί.

Οι αστυνομικοί βρήκαν και κατάσχεσαν, επίσης, 9.900 ευρώ και 12.000 δολάρια καθώς και μία συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη βάρους 0,7 γραμμαρίων.

Τα κατασχεθέντα από το σπίτι του 54χρονου στη δυτική Θεσσαλονίκη


Τα λαθραία καπνικά προϊόντα θα σταλούν στο αρμόδιο Τελωνείο, για τον προσδιορισμό των διαφυγόντων φόρων και δασμών ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

