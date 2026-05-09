Καιρός: Σαββατοκύριακο με αφρικανική σκόνη και τοπικές μπόρες - Έρχονται 30άρια από Δευτέρα
Μυρίζει καλοκαίρι την ερχόμενη εβδομάδα – Πού θα φτάσει ο υδράργυρος τους 32 βαθμούς από Δευτέρα

Με συννεφιά, τοπικές βροχές, αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης και ενισχυμένους νοτιάδες θα κυλήσει η σημερινή ημέρα, ενώ από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας η θερμοκρασία αναμένεται να πάρει ξανά ανοδική πορεία, φέρνοντας ακόμη και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί ανατολικότερα και ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Τα φαινόμενα θα περιοριστούν γρήγορα στα ανατολικά, ενώ στη βόρεια χώρα θα παραμείνει μόνο μια περιορισμένη αστάθεια με τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά τις απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει, φτάνοντας το Σάββατο τους 27 με 28 βαθμούς στα νότια, ενώ στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Πελοπόννησο δεν αποκλείεται να σημειωθούν ακόμη και 30άρια.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και μόνο μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.

Η νέα άνοδος της θερμοκρασίας θα κορυφωθεί την Τρίτη, όταν ο υδράργυρος θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά είναι πιθανό να φτάσει ακόμη και τους 32 με 33 βαθμούς, δημιουργώντας πλέον καθαρά καλοκαιρινές συνθήκες.
