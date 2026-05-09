«Αν ξέραμε πως έχει εκρηκτικά δεν θα παίρναμε το drone», λέει ο ψαράς από τη Λευκάδα που το βρήκε στη θάλασσα
«Αν ξέραμε πως έχει εκρηκτικά δεν θα παίρναμε το drone», λέει ο ψαράς από τη Λευκάδα που το βρήκε στη θάλασσα
Ο Παναγιώτης Ζόγκος μαζί με τον αδερφό του εντόπισαν το ύποπτο drone, το τράβηξαν με σχοινί, το μετέφεραν με το καΐκι τους και το παρέδωσαν στο Λιμεναρχείο
Ο Δημήτρης και ο Παναγιώτης Ζόγκος είναι τα δύο αδέρφια που ζουν στη Βασιλική και εντόπισαν το drone στη Λευκάδα. Ο Παναγιώτης Ζόγκος που είναι ψαράς μίλησε στο Open και αποκάλυψε πως έγινε η «ψαριά» του drone.
«Φύγαμε στις 5 το πρωί της Πέμπτης από τη Βασιλική, περίπου στις 6 περάσαμε στο κτίριο Δουκάτο ήταν νύχτα ακόμα δεν είχε ξημερώσει καλά και βλέπουμε ένα μαύρο πράγμα, εκεί στο Ακρωτήριο. Λέω κάποιος ψαράς θα είναι που ψαρεύει και δεν έχει φώτα και αυτό έκανε κύκλους γύρω γύρω. Ήταν 50 με 100 μέτρα μακριά από το ακρωτήριο Δουκάτο, είχε τρακάρει με την πλώρη πάνω στα βράχια. Στην αρχή το είδαμε που έκανε κύκλους. Το είδαμε δεν ξέραμε πως είναι τέτοιο πράγμα, λέμε κάποιος θα ψαρεύει και πήγαμε και σηκώσαμε τα δίκτυα στο Πόρτο Κατσίκι και γυρίσαμε μετά από δυο ώρες. Και μετά από δύο ώρες που γυρίσαμε περάσαμε το Ακρωτήρι, ήταν και δυο Βούλγαροι που ψαρεύανε με καλαμίδια και μας φωνάζουν και μας λένε αυτό το σκάφος δεν έχει καπετάνιο και ήταν με την πλώρη επάνω στα βράχια και η μηχανή δούλευε».
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-didw44ohrv9t)
Ο κ. Ζάγκος τόνισε πως το drone το είχαν δει αρχικά στις 5:30 το πρωί να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του και δύο ώρες μετά τοι ξαναείδαν. Δεν υπήρχε σπηλιά όπως είχε αρχικά ειπωθεί.
Στην ερώτηση αν η μηχανή του λειτουργούσε ο ίδιος απαντά: «Η μηχανή δούλευε συνέχεια και εδώ που το φέραμε στη Βασιλική δούλευε. Το απόγευμα που το πήρε το Λιμεναρχείο δούλευε δεν μπορούσαν να το σταματήσουν».
Στη συνέχεια είπε πως έπιασαν το drone: «Ρίξαμε ένα σχοινί έξω στα παιδιά που ψαρεύανε και το δέσανε από την πλώρη, το τραβήξαμε με σχοινί και το βγάλαμε ανοιχτά και μετά το ρυμουλκήσαμε με το καΐκι και το φέραμε Βασιλική. Μετά πήραμε τηλέφωνο στο Λιμεναρχείο, τους περιγράψαμε πως είναι αυτό το πράγμα, λέμε εμείς το δέσαμε και μας είπε το Λιμεναρχείο πηγαίνετε στη Βασιλική και θα έρθουμε να το πάρουμε. Δεν μας ενημέρωσε κανείς πως είχε εκρηκτικά αλλιώς δεν θα το παίρναμε».
«Φύγαμε στις 5 το πρωί της Πέμπτης από τη Βασιλική, περίπου στις 6 περάσαμε στο κτίριο Δουκάτο ήταν νύχτα ακόμα δεν είχε ξημερώσει καλά και βλέπουμε ένα μαύρο πράγμα, εκεί στο Ακρωτήριο. Λέω κάποιος ψαράς θα είναι που ψαρεύει και δεν έχει φώτα και αυτό έκανε κύκλους γύρω γύρω. Ήταν 50 με 100 μέτρα μακριά από το ακρωτήριο Δουκάτο, είχε τρακάρει με την πλώρη πάνω στα βράχια. Στην αρχή το είδαμε που έκανε κύκλους. Το είδαμε δεν ξέραμε πως είναι τέτοιο πράγμα, λέμε κάποιος θα ψαρεύει και πήγαμε και σηκώσαμε τα δίκτυα στο Πόρτο Κατσίκι και γυρίσαμε μετά από δυο ώρες. Και μετά από δύο ώρες που γυρίσαμε περάσαμε το Ακρωτήρι, ήταν και δυο Βούλγαροι που ψαρεύανε με καλαμίδια και μας φωνάζουν και μας λένε αυτό το σκάφος δεν έχει καπετάνιο και ήταν με την πλώρη επάνω στα βράχια και η μηχανή δούλευε».
Ο κ. Ζάγκος τόνισε πως το drone το είχαν δει αρχικά στις 5:30 το πρωί να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του και δύο ώρες μετά τοι ξαναείδαν. Δεν υπήρχε σπηλιά όπως είχε αρχικά ειπωθεί.
Στην ερώτηση αν η μηχανή του λειτουργούσε ο ίδιος απαντά: «Η μηχανή δούλευε συνέχεια και εδώ που το φέραμε στη Βασιλική δούλευε. Το απόγευμα που το πήρε το Λιμεναρχείο δούλευε δεν μπορούσαν να το σταματήσουν».
Στη συνέχεια είπε πως έπιασαν το drone: «Ρίξαμε ένα σχοινί έξω στα παιδιά που ψαρεύανε και το δέσανε από την πλώρη, το τραβήξαμε με σχοινί και το βγάλαμε ανοιχτά και μετά το ρυμουλκήσαμε με το καΐκι και το φέραμε Βασιλική. Μετά πήραμε τηλέφωνο στο Λιμεναρχείο, τους περιγράψαμε πως είναι αυτό το πράγμα, λέμε εμείς το δέσαμε και μας είπε το Λιμεναρχείο πηγαίνετε στη Βασιλική και θα έρθουμε να το πάρουμε. Δεν μας ενημέρωσε κανείς πως είχε εκρηκτικά αλλιώς δεν θα το παίρναμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα