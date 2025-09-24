Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Επεισοδιακή καταδίωξη ύποπτης μηχανής στον Άλιμο: Οι αναβάτες τράπηκαν σε φυγή, συνελήφθη 20χρονος
Η μηχανή προσέκρουσε σε νησίδα και ακολούθησε πεζή καταδίωξη των αναβατών
Λίγο μετά τη 1:15 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Πυρρώνoς και Βουλιαγμένης στον Άλιμο, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκριναν ύποπτη μία μηχανή και έκαναν σήμα στους δύο αναβάτες να σταματήσουν για έλεγχο.
Ωστόσο, οι αναβάτες ανέπτυξαν ταχύτητα και κινήθηκαν προς την οδό Κουμουνδούρου, όπου το δίκυκλο προσέκρουσε σε νησίδα. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη και στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Κουμουνδούρου συνελήφθη ένας ημεδαπός, γεννημένος το 2004, ο οποίος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου.
Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων.
