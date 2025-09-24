Επεισοδιακή καταδίωξη ύποπτης μηχανής στον Άλιμο: Οι αναβάτες τράπηκαν σε φυγή, συνελήφθη 20χρονος
ΕΛΛΑΔΑ
Καταδίωξη Άλιμος Λεωφόρος Βουλιαγμένης

Επεισοδιακή καταδίωξη ύποπτης μηχανής στον Άλιμο: Οι αναβάτες τράπηκαν σε φυγή, συνελήφθη 20χρονος

Η μηχανή προσέκρουσε σε νησίδα και ακολούθησε πεζή καταδίωξη των αναβατών

Επεισοδιακή καταδίωξη ύποπτης μηχανής στον Άλιμο: Οι αναβάτες τράπηκαν σε φυγή, συνελήφθη 20χρονος
1 ΣΧΟΛΙΟ
Λίγο μετά τη 1:15 τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών Πυρρώνoς και Βουλιαγμένης στον Άλιμο, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκριναν ύποπτη μία μηχανή και έκαναν σήμα στους δύο αναβάτες να σταματήσουν για έλεγχο.

Ωστόσο, οι αναβάτες ανέπτυξαν ταχύτητα και κινήθηκαν προς την οδό Κουμουνδούρου, όπου το δίκυκλο προσέκρουσε σε νησίδα. Ακολούθησε πεζή καταδίωξη και στη συμβολή των οδών Βουλιαγμένης και Κουμουνδούρου συνελήφθη ένας ημεδαπός, γεννημένος το 2004, ο οποίος προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αλίμου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων.

Ειδήσεις σήμερα:

Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος

«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Βρέθηκε ο υπεύθυνος για τη βλάβη στις κυλιόμενες σκάλες και το autocue του Τραμπ - Δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης