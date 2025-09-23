Οδηγός ψέκασε με σπρέι πιπεριού 46χρονο και την 8χρονη κόρη του στην Καισαριανή
ΕΛΛΑΔΑ
Οδηγός Σπρέι πιπεριού Επίθεση Καισαριανή

Οδηγός ψέκασε με σπρέι πιπεριού 46χρονο και την 8χρονη κόρη του στην Καισαριανή

Μετά την επίθεση ο οδηγός ΙΧ εξαφανίστηκε και ανζητείται από τις Αρχές

Οδηγός ψέκασε με σπρέι πιπεριού 46χρονο και την 8χρονη κόρη του στην Καισαριανή
32 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην Καισαριανή, όπου οδηγός επιτέθηκε σε άλλον οδηγό, ρίχνοντάς του σπρέι πιπεριού.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρθηκαν στην εκπομπή Live You στο ΣΚΑΪ, μεταξύ του δράστη και του 46χρονου οδηγού μηχανής- που έπεσε θύμα της επίθεσης την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου - ξέσπασε καβγάς.

Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο οδηγός ψέκασε με το σπρέι πιπεριού και στην 8χρονη κόρη του 46χρονου.

Ο δράστης μάλιστα, ο οποίος οδηγούσε ΙΧ, εξαφανίστηκε μετά την επίθεση, ενώ οι Αρχές τον αναζητούν.




Ειδήσεις σήμερα

Τραμπ στον ΟΗΕ: Το 54% των κρατουμένων στην Ελλάδα είναι μετανάστες - Απάτη η κλιματική αλλαγή!

Από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο θάνατος του Ιάσονα στον Βόλο - Ένοικος φώναξε στα παιδιά, λέει μητέρα φίλου του 21χρονου

New York Times: Ο πατέρας του Έλον Μασκ, Έρολ, κατηγορείται από πέντε παιδιά του για σεξουαλική κακοποίηση
32 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης