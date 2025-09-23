Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Οδηγός ψέκασε με σπρέι πιπεριού 46χρονο και την 8χρονη κόρη του στην Καισαριανή
Οδηγός ψέκασε με σπρέι πιπεριού 46χρονο και την 8χρονη κόρη του στην Καισαριανή
Μετά την επίθεση ο οδηγός ΙΧ εξαφανίστηκε και ανζητείται από τις Αρχές
Ένα αδιανόητο περιστατικό σημειώθηκε στην Καισαριανή, όπου οδηγός επιτέθηκε σε άλλον οδηγό, ρίχνοντάς του σπρέι πιπεριού.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρθηκαν στην εκπομπή Live You στο ΣΚΑΪ, μεταξύ του δράστη και του 46χρονου οδηγού μηχανής- που έπεσε θύμα της επίθεσης την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου - ξέσπασε καβγάς.
Η κατάσταση κορυφώθηκε όταν ο οδηγός ψέκασε με το σπρέι πιπεριού και στην 8χρονη κόρη του 46χρονου.
Ο δράστης μάλιστα, ο οποίος οδηγούσε ΙΧ, εξαφανίστηκε μετά την επίθεση, ενώ οι Αρχές τον αναζητούν.
