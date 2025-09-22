Διακρίσεις της Νομικής Σχολής Αθηνών σε διεθνείς διαγωνισμούς

Μία εμπειρία «μεταμορφωτική» η συμμετοχή των φοιτητών στις διεθνείς εικονικές δίκες -Εκδήλωση του ΕΚΠΑ για τις συμμετοχές και διακρίσεις των φοιτητριών και φοιτητών της Νομικής Σχολής σε διεθνείς νομικούς διαγωνισμούς – Τι λένε εκπρόσωποι των ομάδων στο protothema.gr