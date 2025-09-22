Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Διακρίσεις της Νομικής Σχολής Αθηνών σε διεθνείς διαγωνισμούς
Διακρίσεις της Νομικής Σχολής Αθηνών σε διεθνείς διαγωνισμούς
Μία εμπειρία «μεταμορφωτική» η συμμετοχή των φοιτητών στις διεθνείς εικονικές δίκες -Εκδήλωση του ΕΚΠΑ για τις συμμετοχές και διακρίσεις των φοιτητριών και φοιτητών της Νομικής Σχολής σε διεθνείς νομικούς διαγωνισμούς – Τι λένε εκπρόσωποι των ομάδων στο protothema.gr
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση για την παρουσίαση των συμμετοχών και διακρίσεων των φοιτητριών και φοιτητών της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε διεθνείς νομικούς διαγωνισμούς για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025.
«Ανάμεσα στις καλύτερες 50 Νομικές Σχολές του κόσμου βρίσκεται η Νομική Αθηνών, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα σπουδών που παρέχει και το διεθνές της αποτύπωμα», ανέφερε μεταξύ άλλων στην προσφώνησή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος.
«Η ιστορική αυτή πορεία συνεχίζεται και ενισχύεται μέσα από τις διεθνείς διακρίσεις των φοιτητών και των φοιτητριών μας - συχνά έναντι ιστορικών πανεπιστημίων με μεγάλη παράδοση, όπως η Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ, το Yale και το Χάρβαρντ - και συμβαδίζει με το γεγονός ότι η Νομική Σχολή Αθηνών κατατάσσεται συστηματικά, από πλευράς ακαδημαϊκών επιδόσεων μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών νομικών σχολών», υπογράμμισε ενώ σχετικά με τη διαδικασία της συμμετοχής στους υψηλού επιπέδου διεθνείς διαγωνισμούς, εξηγεί: «Αποτελεί μια απαιτητική και επίπονη ακαδημαϊκή δοκιμασία που απαιτεί συστηματική προετοιμασία και πάθος για τη Νομική Επιστήμη.
Την προετοιμασία αναλαμβάνουν κάθε χρόνο διακεκριμένοι Καθηγητές της Νομικής Σχολής με τη συμμετοχή και φοιτητών που συμμετείχαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς. Οι ομάδες που μετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς διακρίνονται τόσο για τις επιδόσεις τους όσο και για την εν γένει επιστημονική παρουσία και συγκρότησή τους.
Οι συνεχείς επιτυχίες των ομάδων μας συμβάλλουν στην υψηλή αξιολόγηση του Πανεπιστημίου και υπογραμμίζουν τον ηγετικό του ρόλο στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της αριστείας διεθνώς».
Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, ο οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση, μιλώντας στο protothema.gr, έκανε λόγο για «μία εκδήλωση τιμής σε εκείνους που μας τίμησαν», αποδίδοντας τα εύσημα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, που διακρίθηκαν.
Αναφερόμενος στο νόημα της συμμετοχής και τη βαθύτερη αξία τέτοιων πρωτοβουλιών, είπε: «Οι φοιτητές της Νομικής δεν θέλουν να είναι μόνο "φοιτητές", θέλουν να είναι ενεργοί επιστήμονες. Ενεργοί πολίτες», προσθέτοντας ότι «ο "δικολογών" είναι αυτός που υπερασπίζεται το δίκαιο, δεν είναι απλώς ένας τεχνοκράτης».
Η συμμετοχή στις εικονικές δίκες, επεσήμανε ότι «φανερώνει δύο πράγματα: το μεράκι και την ευστροφία – δύο βαθύτερες νομικές αρετές». Συνέδεσε, μάλιστα, την ευστροφία με τη «δικαιορητορική σχολή» που «δεν μένει κολλημένη στο γράμμα του νόμου αλλά αναζητά την πειθώ μέσα από επιχειρήματα, που αγγίζουν το ακροατήριο».
Ο ίδιος σημειώνει την αξία, που έχει το «επιπλέον»: «Τα παιδιά αυτά θέλησαν το κάτι "παραπάνω". Η διάκριση δεν αποτυπώνεται στη βαθμολογία τους, αλλά σίγουρα τους έχει δημιουργήσει μία υπερ-παιδεία». Και κατέληξε: «Η Νομική έχει κι αυτό το στοιχείο της ομορφιάς που δεν είναι το αυστηρά αναγκαίο – είναι, όμως, αυτό που γοητεύει. Όσοι συμμετείχαν, βγήκαν σίγουρα με θετικό πρόσημο, με πλήρωση των αισθημάτων τους από αυτή τη διαδικασία».
Η αυστηρότητα, με την οποία κριθήκαμε από τον πρώτο κιόλας προκριματικό φαινόταν», λέει η Ινώ Παρθενιάδη, μέλος της ομάδας που διαγωνίστηκε στο 18ο Διεθνή Διαγωνισμό Ρωμαϊκού Δικαίου, περιγράφοντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν.
«Ανάμεσα στις καλύτερες 50 Νομικές Σχολές του κόσμου βρίσκεται η Νομική Αθηνών, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα σπουδών που παρέχει και το διεθνές της αποτύπωμα», ανέφερε μεταξύ άλλων στην προσφώνησή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Γεράσιμος Σιάσος.
«Η ιστορική αυτή πορεία συνεχίζεται και ενισχύεται μέσα από τις διεθνείς διακρίσεις των φοιτητών και των φοιτητριών μας - συχνά έναντι ιστορικών πανεπιστημίων με μεγάλη παράδοση, όπως η Οξφόρδη, το Κέιμπριτζ, το Yale και το Χάρβαρντ - και συμβαδίζει με το γεγονός ότι η Νομική Σχολή Αθηνών κατατάσσεται συστηματικά, από πλευράς ακαδημαϊκών επιδόσεων μεταξύ των κορυφαίων ευρωπαϊκών νομικών σχολών», υπογράμμισε ενώ σχετικά με τη διαδικασία της συμμετοχής στους υψηλού επιπέδου διεθνείς διαγωνισμούς, εξηγεί: «Αποτελεί μια απαιτητική και επίπονη ακαδημαϊκή δοκιμασία που απαιτεί συστηματική προετοιμασία και πάθος για τη Νομική Επιστήμη.
Την προετοιμασία αναλαμβάνουν κάθε χρόνο διακεκριμένοι Καθηγητές της Νομικής Σχολής με τη συμμετοχή και φοιτητών που συμμετείχαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς. Οι ομάδες που μετέχουν σε αυτούς τους διαγωνισμούς διακρίνονται τόσο για τις επιδόσεις τους όσο και για την εν γένει επιστημονική παρουσία και συγκρότησή τους.
Οι συνεχείς επιτυχίες των ομάδων μας συμβάλλουν στην υψηλή αξιολόγηση του Πανεπιστημίου και υπογραμμίζουν τον ηγετικό του ρόλο στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και της αριστείας διεθνώς».
Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοδούλου, ο οποίος χαιρέτισε την εκδήλωση, μιλώντας στο protothema.gr, έκανε λόγο για «μία εκδήλωση τιμής σε εκείνους που μας τίμησαν», αποδίδοντας τα εύσημα στους φοιτητές και τις φοιτήτριες, που διακρίθηκαν.
Αναφερόμενος στο νόημα της συμμετοχής και τη βαθύτερη αξία τέτοιων πρωτοβουλιών, είπε: «Οι φοιτητές της Νομικής δεν θέλουν να είναι μόνο "φοιτητές", θέλουν να είναι ενεργοί επιστήμονες. Ενεργοί πολίτες», προσθέτοντας ότι «ο "δικολογών" είναι αυτός που υπερασπίζεται το δίκαιο, δεν είναι απλώς ένας τεχνοκράτης».
Η συμμετοχή στις εικονικές δίκες, επεσήμανε ότι «φανερώνει δύο πράγματα: το μεράκι και την ευστροφία – δύο βαθύτερες νομικές αρετές». Συνέδεσε, μάλιστα, την ευστροφία με τη «δικαιορητορική σχολή» που «δεν μένει κολλημένη στο γράμμα του νόμου αλλά αναζητά την πειθώ μέσα από επιχειρήματα, που αγγίζουν το ακροατήριο».
Ο ίδιος σημειώνει την αξία, που έχει το «επιπλέον»: «Τα παιδιά αυτά θέλησαν το κάτι "παραπάνω". Η διάκριση δεν αποτυπώνεται στη βαθμολογία τους, αλλά σίγουρα τους έχει δημιουργήσει μία υπερ-παιδεία». Και κατέληξε: «Η Νομική έχει κι αυτό το στοιχείο της ομορφιάς που δεν είναι το αυστηρά αναγκαίο – είναι, όμως, αυτό που γοητεύει. Όσοι συμμετείχαν, βγήκαν σίγουρα με θετικό πρόσημο, με πλήρωση των αισθημάτων τους από αυτή τη διαδικασία».
Πίεση, αυστηρή κριτική, αλλά και μεγάλη χαρά για την ομάδα του Ρωμαϊκού Δικαίου«Βγήκαμε τρίτοι – είχαμε το "βάρος" ότι οι προηγούμενες δύο ομάδες από τη Νομική είχαν πάρει την πρώτη θέση στη Βιέννη και στη Νάπολη, έχοντας συγκεντρώσει συνολικά τον υψηλότερο αριθμό διακρίσεων διαχρονικά στο διαγωνισμό.
Η αυστηρότητα, με την οποία κριθήκαμε από τον πρώτο κιόλας προκριματικό φαινόταν», λέει η Ινώ Παρθενιάδη, μέλος της ομάδας που διαγωνίστηκε στο 18ο Διεθνή Διαγωνισμό Ρωμαϊκού Δικαίου, περιγράφοντας τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν.
Στον μεγάλο τελικό, η φιλοξενούσα Οξφόρδη κατέλαβε την πρώτη θέση, ενώ η Λιέγη την δεύτερη. Ο φοιτητής Γιώργος Γκρόπας συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία σε όλους τους γύρους του διαγωνισμού, αποσπώντας το Best Oralist award, το πρώτο βραβείο καλύτερου αγορητή.
Η προετοιμασία ξεκίνησε τον Νοέμβριο. «Η σχολή μας είναι απαιτητική, οπότε ένας καλός προγραμματισμός ήταν αναγκαίος», εξηγεί η Ινώ. «Μας βοήθησε ότι ήμασταν τέσσερα άτομα, και είχαμε τις τέσσερις περσινές νικήτριες ως προπονήτριες. Όλη η έρευνα, οι πρόβες και η συγγραφή λόγων έγιναν συλλογικά. Η ομαδικότητα μας έφερε εκεί που φτάσαμε χωρίς να υστερήσουμε στις φοιτητικές μας υποχρεώσεις».
Η εμπειρία της Οξφόρδης άφησε έντονο αποτύπωμα. «Ήμασταν από τους τυχερούς – το ότι διαγωνιστήκαμε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ήταν κάτι εξαιρετικά ευχάριστο. Σε κάποιους γύρους ήμασταν σε αίθουσες βιβλιοθήκης που ήταν σαν να έχουν βγει από το Χάρι Πότερ!», περιγράφει.
«Οι φοιτητές είχαν φέτος την ευκαιρία να περιηγηθούν στα άδυτα της Οξφόρδης, να δειπνήσουν στο περίφημο great hall του Κολλεγίου Christ Church, να αγορεύσουν μέσα στην ιστορική βιβλιοθήκη του Christ Church, καθώς και σε αυτή του All Souls, ανάμεσα σε πολύτιμα κειμήλια σπάνιων βιβλίων, ένα κολλέγιο που κανονικά ανοίγει τις πόρτες του μόνον σε καθηγητές. Την ευκαιρία, επίσης, να κάνουν φίλους σε πανεπιστήμια ανά την Ευρώπη.
Και να αισθανθούν ότι, προερχόμενοι από τη Νομική Αθηνών, το παλαιότερο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας μας και από το μεσογειακό Νότο, χάρις στη δουλειά και τις γνώσεις τους, στέκονται ισάξια έναντι των συναδέλφων τους από κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου», υπογραμμίζει η Καθηγήτρια Ιστορίας του Δικαίου, Αθηνά Δημοπούλου, υπό την εποπτεία της οποίας προετοιμάστηκε η ελληνική αποστολή.
«Πριν τον πρώτο προκριματικό, παρόλο που ήμασταν πολύ κουρασμένοι, βρεθήκαμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για πρόβα. Τα δύο παιδιά σχεδόν κοιμούνται στο πάτωμα αλλά κάνουν ερωτήσεις σε εκείνον που κάνει πρόβα», λέει η Ινώ γελώντας, τονίζοντας την αξία της στρατηγικής προετοιμασίας: «Μελετήσαμε πολύ καλά τους αντιπάλους και τους κριτές για να ξέρουμε περίπου τι θα μας ρωτήσουν.
Είχαμε φτάσει σε επίπεδο που μπορούσαμε να διαχειριστούμε κάθε πιθανότητα». Η ίδια, δεν παραλείπει να αναφερθεί στην ιδιαίτερα φιλική ατμόσφαιρα μεταξύ των διαγωνιζόμενων: «Τα παιδιά από το Κέιμπριτζ ήρθαν κανονικά, μας μίλησαν, μας έδωσαν συγχαρητήρια… συζητήσαμε νομικά επιχειρήματα, και στα δείπνα ήμασταν όλοι μαζί. Σε προσωπικό επίπεδο, ήμασταν χαρούμενοι να μιλάμε για κάτι που μας αρέσει».
Όπως επισημαίνει η Καθηγήτρια Δημοπούλου, «η εικονική δίκη Ρωμαϊκού Δικαίου, αποτελεί το μοναδικό moot court στον κόσμο με αντικείμενο το αστικό δίκαιο, τη ραχοκοκαλιά του δικαίου μας υπό το ιστορικό του περίβλημα. Παρά τα δύο χιλιάδες χρόνια που μας χωρίζουν από την γένεσή του, το Ρωμαϊκό Δίκαιο συνεχίζει να τροφοδοτεί τη νομική παιδεία των συγχρόνων παρέχοντας τα βασικά δογματικά εργαλεία συλλογισμού που είναι αναγκαία σε κάθε νομικό. Λόγος για τον οποίο αποτελεί ένα από τα 10 υποχρεωτικά μαθήματα νομικής στα ιστορικά πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Καίμπριτζ, όπου διδάσκεται ανελλιπώς από την εποχή του Ερρίκου του 8ου».
Σχετικά με τα οφέλη της συμμετοχής, η ίδια θα πει: «Όσα αποκομίζουν οι φοιτητές μας από το διαγωνισμό του Ρωμαϊκού Δικαίου υπερβαίνουν κατά πολύ τις νομικές γνώσεις. Είναι το αίσθημα του ανήκειν σε έναν εκλεκτό νομικό κόσμο και έναν νομικό πολιτισμό, που έλκει την καταγωγή από μία πανάρχαια νομική παράδοση. Ότι είναι μέλη μίας ακαδημαϊκής κοινότητας που καλλιεργεί την ευγενή άμιλλα και παράγει νομικούς υψηλού επιπέδου, που μπορούν να σταθούν σε διεθνή fora. Και να αντλήσουν μαθήματα ζωής.
Για το 2026, ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Πανεπιστήμιο του Τρίερ, ενώ αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για το Πανεπιστήμιό μας ότι το κονκλάβιο των καθηγητών του διαγωνισμού αποφάσισε να αναθέσει στη Νομική Αθηνών, εκτός σειράς, τη διοργάνωση του 2027, στην επετειακή 20η διεξαγωγή του διαγωνισμού, η οποία θα φιλοξενηθεί στους αρχαίους Φιλίππους, στην Καβάλα, απ’ όπου ξεκίνησε ο σημαντικός αυτός θεσμός», καταλήγει.
Διαχρονικές οι διακρίσεις της Νομικής Αθηνών στους διαγωνισμούς για το δίκαιο Διαστήματος και το δίκαιο Εναέριου Χώρου«Οι διεθνείς διαγωνισμοί εικονικής δίκης είναι ένα μοναδικό εκπαιδευτικό εργαλείο για τους φοιτητές μας», σημειώνει ο Γιώργος Κυριακόπουλος, Αναπληρωτής Κοσμήτορας και καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, ο οποίος επιβλέπει τους φοιτητές για δύο διαγωνισμούς, στο Δίκαιο Διαστήματος και στο Δίκαιο Εναερίου Χώρου, από το 2011: «Αυτό είναι το πραγματικό ranking - όταν οι φοιτητές μας υπερισχύουν έναντι κορυφαίων πανεπιστήμιων, χωρών που διαθέτουν και εξειδικευμένα Ινστιτούτα στα συγκεκριμένα αντικείμενα».
Οι επιτυχίες είναι συνεχείς: «Από 12 διαγωνισμούς, έχουμε μπει στην τετράδα της Ευρώπης τις 10 φορές». Πέρσι η ομάδα διαστήματος κατέκτησε όλα τα βραβεία στον ευρωπαϊκό γύρο, με φοιτητές κυρίως δευτεροετείς με αντιπάλους μεταπτυχιακούς, ενώ η Χρύσα Βορλόου αναδείχθηκε καλύτερη αγορήτρια στον κόσμο. «Πλέον είμαστε το φόβητρο των άλλων», λέει χαρακτηριστικά. Φέτος η ομάδα πήρε 3η θέση στα υπομνήματα και 5η συνολικά στην Ευρώπη».
«Ο διαγωνισμός είναι στην ουσία μία εμπειρία μεταμορφωτική, επειδή ξεκινάς ως φοιτητής και κάνεις πράγματα που δεν έχουν καμία σχέση με όσα κάνεις στη σχολή», λέει ο Βαγγέλης Γαζής, φοιτητής επί πτυχίω στη Νομική Αθηνών, που συμμετείχε. «Δεν είσαι στα στενά όρια ενός εγχειριδίου ή συγγράμματος. Μαθαίνεις να μιλάς ενώπιον δικαστηρίου, να συνεργάζεσαι με άλλα άτομα και αποκτάς κάτι εντελώς διαφορετικό».
Η εμπειρία αφήνει έντονο αποτύπωμα: «Αποκτάς μία άλλη νοοτροπία. Μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι πράγματα με πιο έξυπνο τρόπο – work smarter, όχι work harder. Όταν έχεις εμβαθύνει σε όλο το διεθνές δίκαιο, μπορείς να είσαι πιο αποτελεσματικός σε πολλά πράγματα», αναφέρει.
Με το γεγονός ότι οι φοιτητές μεταμορφώνονται μέσα από τη διαδικασία, συμφωνεί ο Καθηγητής Κυριακόπουλος, προσθέτοντας: «Η εμπειρία αυτή τους κάνει να θεωρούν «ρουτίνα» τις εξετάσεις και να εξελίσσονται σε καλύτερους ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές και δικηγόρους, αργότερα. Είναι, όμως, σημαντικό να αναγνωριστεί η ανάγκη αυτοί οι ταλαντούχοι φοιτητές να βρουν προοπτικές παραμονής στην Ελλάδα».
Στην εκδήλωση, που έλαβε χώρα στο κεντρικό κτήριο του Πανεπιστημίου Αθηνών, παρέστησαν το μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής κ. Σπυρίδωνας Βλαχόπουλος, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καθηγητής Ευστάθιος Ευσταθόπουλος, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών κυρία Τερέζα-Παρασκευή Αγγελάτου, ο πρέσβης κ. Μιχαήλ Διάμεσης, Διευθυντής της Ελληνικής Διπλωματικής Ακαδημίας, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Ηλίας Κλάπας, μέλη του διδακτικού προσωπικού της Νομικής Σχολής καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες.
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ / ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025
1. Foreign Direct Investment International Arbitration Moot
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Επίκ. Καθηγητής Αναστάσιος Γουργουρίνης, Προπονήτρια: Μαρία Πάσχου
Ομάδα: Εμμανουήλ Γιαλιαδάκης, Νικολέτα Καρβούνη, Αναστασία Μελέτη, Μάγδα Σαραντοπούλου, Ηλιάνα Συντέττα
Κατάταξη:
21η θέση στον κόσμο μεταξύ 175 ομάδων ξένων Πανεπιστημίων
2η θέση ομάδας στο Paris FDI Pre-Moot στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τους παγκόσμιους τελικούς
2. All-European International Humanitarian and Refugee Law Moot Court Competition
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Δρ. Σταύρος-Ευδόκιμος Πανταζόπουλος, Εντεταλμένος Διδάσκων Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ
Προπονητές/τριες: Δρ. Σταύρος-Ευδόκιμος Πανταζόπουλος, Εντεταλμένος διδάσκων Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ και Σεμίνα Αθηνέλλη, απόφοιτη Νομικής και μέλος της ομάδας στην προηγούμενη συμμετοχή της
Ομάδα: Ειρήνη Δημακοπούλου (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια), Μελίνα Θανασούλια, Ελευθέριος Στάικος (προπτυχιακοί φοιτητές)
Κατάταξη: 2η θέση
3. European Law Moot Court Competition (ELMC)
Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου
Αναπληρωτής Καθηγητής Εμμανουήλ Περάκης
Αφυπηρετήσασα Επίκ. Καθηγήτρια Μεταξία Κουσκουνά
Δρ Ιωάννης Κούρτης, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Νομικής Σχολής
Προπονητές/τριες: Παναγιώτης Δαβάκης, Ειρήνη Ευθυμίου, Ελένη Σαργιώτη, Βασιλεία Σπαϊδιώτη, Βασιλική Χριστοφιλοπούλου
Ομάδα: Αλεξάνδρα Αλεξάκη, Ελένη Βασιλάκη, Ελένη-Μαρία Κοτζιά, Σοφία Μπαντανά, Δέσποινα Μαλλιαρού
Κατάταξη:
Πρόκριση στον περιφερειακό τελικό (στις 48 καλύτερες ομάδες από τις συνολικά 100 που συμμετείχαν στη γραπτή διαδικασία) Πρόκριση στον ημιτελικό μεταξύ 12 ομάδων
Διάκριση καλύτερου αγορητή στον ειδικό ρόλο «Commission Agent» στην προφορική διαδικασία
4. International Law School Mediation Tournament
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Ελένη Μουσταΐρα
Προπονήτρια: Σωτηρία Σκυτιώτη, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια στο Συγκριτικό Δίκαιο, Νομική Σχολή ΕΚΠΑ.
Ομάδα: Ιωάννης Δαλμάρας, Μαρία Βήχου, Νικόλαος Χριστιανίδης, Κατερίνα Χαλικιά
Κατάταξη:
Πρόκριση στους ημιτελικούς του Διαγωνισμού στην κατηγορία «Advocate-Client».
8η θέση ως ομάδα στο σύνολο των ομάδων που συμμετείχαν.
5. Philip C. Jessup International Moot Court Competition
Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι:
Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη
Επίκουρος Καθηγητής Ευθύμιος Παπασταυρίδης
Προπονητές: Ευπραξία Αναγνωστοπούλου, Ιωάννης Ζέρης, Καλυψώ-Σοφία Σδράλη.
Ομάδα: Μαρία Άνθη, Ασπασία Μανώλη, Στυλιανή Μανωλίτση, Φωτεινή Φρίντα Μήτσιου, Dominik Alexander Geier
Κατάταξη:
39η θέση μεταξύ 700 πανεπιστημιακών ομάδων
17η καλύτερη ομιλήτρια μεταξύ 512 συμμετεχόντων (Φωτεινή Φρίντα Μήτσιου)
6. Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κυριακόπουλος
Προπονητές/τριες: Βέρα Παλιαλέξη, Γιώργος Χατζηχαραλάμπους
Ομάδα: Ευθαλία Αργύρη, Νίκη Βουμβουράκη, Έλλη Σβεντζούρη
Κατάταξη:
3η θέση στα γραπτά υπομνήματα
5η θέση μεταξύ 15 Πανεπιστημίων
7. International Roman Law Moot Court Competition
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Αθηνά Δημοπούλου
Προπονητές/τριες: Δανάη Αργυροπούλου, Ροδάνθη Καραβασίλη, Μαρία Μαργαρίτη, Αρτεμησία Παπαδάκη, Μαρία Φεφέ
Ομάδα: Γιώργος Γκρόπας, Γρηγόρης Κοντόπουλος, Ινώ Παρθενιάδη, Ιωάννα Σταθακάρου
Κατάταξη:
3η θέση ως ομάδα
1ο βραβείο καλύτερου αγορητή (Γιώργος Γκρόπας)
8. Monroe E. Price Media Law Moot Court Competition
Ακαδημαϊκοί Υπεύθυνοι:
Αν. Καθηγήτρια Ρεβέκκα-Εμμανουέλα Παπαδοπούλου
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Κυριακόπουλος.
Προπονητές/τριες: Ιωάννα Λυμιώτη, Αθανασία Πατέλη
Ομάδα: Αρετή-Παρασκευή Θειακούλη, Ευφροσύνη Κουκουφιλίππου, Νικολέττα Μισαρλή, Έκτωρ Σπηλιόπουλος
Κατάταξη:
Βραβείο καλύτερων γραπτών υπομνημάτων στους Ευρωπαϊκούς Γύρους.
Πρόκριση στους Παγκόσμιους Γύρους
9. Leiden Sarin International Air Law Moot Court Competition
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κυριακόπουλος
Προπονήτρια: Μαρία-Αγγελική Γερασίμου
Ομάδα: Ιωάννης Γουζέας, Παρασκευή Καλόγνωμου, Συμεών Παλαιοχωρλίδης
Κατάταξη:
3η θέση παγκοσμίως στις προφορικές αναγορεύσεις
4η θέση στη συνολική κατάταξη
10. John H. Jackson Moot Court Competition on World Trade Organization Law
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Επίκ. Καθηγητής Αναστάσιος Γουργουρίνης
Προπονητές/τριες: Ειρήνη Μανιάτη, Χρήστος Παπαδογεώργος
Ομάδα: Μαρία Βαλέρα, Έλενα Γιάγκου, Εμμανουήλ Καντεράκης, Άννα Κούτα
Κατάταξη: Ευρωπαϊκός Περιφερειακός Γύρος
11. Helga Pedersen Moot Court Competition
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη Καθηγήτρια Μαρία Γαβουνέλη
Προπονήτριες: Κάτια Ρίππη (Μεταπτυχιακή φοιτήτρια), Ειρήνη Βυζιργιαννάκη (Ασκούμενη Δικηγόρος),
Ομάδα: Νικόλαος Κυριλλίδης, Ανδριάνα Χανδάνου, Ιάσων-Όμηρος Χρηστίδης, Κυριακή Χρονάκη
Κατάταξη:
4η θέση στα γραπτά υπομνήματα του περιφερειακού γύρου
3η θέση στους περιφερειακούς γύρους
14η θέση στον τελικό γύρο
12. Nuremberg Moot Court
Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη: Καθηγήτρια Φωτεινή Παζαρτζή
Προπονητές/τριες: Ελένη Μίχα, μέλος Ε.ΔΙ.Π.
Ομάδα: Ευτυχία Αντωνοπούλου, Έλλη Ζήκου, Μελίνα Μυλωνογιάννη, Αντώνης Σωτηρόπουλος
Κατάταξη: 45η θέση ανάμεσα σε 129 ομάδες
13. IBA-VIAC CDRC Mediation & Negotiation Competition
Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Καθηγητής Αντώνιος Καραμπατζός
Προπονήτρια: Βικτωρία Λιούτα, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια CEDR
Ομάδα: Σταματία Βλανατάση-Κανέλλου, Νικολέτα-Μαρία Νικολαϊδου, Ιωάννα Παπαθανασίου
Κατάταξη: 12η θέση ανάμεσα σε 44 Πανεπιστήμια
14. The Hague Inter-University Law Debate Tournament (THIULDT)
Πρωτοβουλία της ELSA Athens
Προπονήτρια: Glory Ojesanmi, University of Lille
Ομάδα: Μαράγια Μπερκέτη, Πελαγία Σταματάκη, Λεωνίδας Τσαούσης
Κατάταξη: 9η θέση
Ειδήσεις σήμερα:
Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, είπε ο Τουσκ
Ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε πως μεξικανικό καρτέλ τον απέκλεισε από την αγορά κοκαΐνης λόγω της τεράστιας κατανάλωσης που έκανε
Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής θυμάτων των Τεμπών, όταν υποβληθεί, θα απαντηθεί άμεσα
Δεν θα διστάσουμε να καταρρίψουμε αντικείμενα που παραβιάζουν τον εναέριο χώρο της Πολωνίας, είπε ο Τουσκ
Ο Τσάρλι Σιν αποκάλυψε πως μεξικανικό καρτέλ τον απέκλεισε από την αγορά κοκαΐνης λόγω της τεράστιας κατανάλωσης που έκανε
Εισαγγελέας Αρείου Πάγου: Δεν υπάρχει σαφές αίτημα εκταφής θυμάτων των Τεμπών, όταν υποβληθεί, θα απαντηθεί άμεσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα