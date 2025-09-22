Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Συναγερμός στην Πάτρα: Εξαφανίστηκε 14χρονη στην περιοχή της Αρόης
Συναγερμός στην Πάτρα: Εξαφανίστηκε 14χρονη στην περιοχή της Αρόης
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της, τόσο γύρω από το σχολείο όσο και στην ευρύτερη περιοχή
Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το πρωί στην αστυνομία της Πάτρας, καθώς μια 14χρονη μαθήτρια γυμνασίου έχει εξαφανιστεί από την περιοχή της Αρόης.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της, τόσο γύρω από το σχολείο όσο και στην ευρύτερη περιοχή.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ» είπε ο Τραμπ στο τελευταίο αντίο του συντηρητικού ακτιβιστή
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της, τόσο γύρω από το σχολείο όσο και στην ευρύτερη περιοχή.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ» είπε ο Τραμπ στο τελευταίο αντίο του συντηρητικού ακτιβιστή
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα