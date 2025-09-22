Συναγερμός στην Πάτρα: Εξαφανίστηκε 14χρονη στην περιοχή της Αρόης
Συναγερμός στην Πάτρα: Εξαφανίστηκε 14χρονη στην περιοχή της Αρόης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της, τόσο γύρω από το σχολείο όσο και στην ευρύτερη περιοχή

Συναγερμός έχει σημάνει από νωρίς το πρωί στην αστυνομία της Πάτρας, καθώς μια 14χρονη μαθήτρια γυμνασίου έχει εξαφανιστεί από την περιοχή της Αρόης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό της, τόσο γύρω από το σχολείο όσο και στην ευρύτερη περιοχή.


