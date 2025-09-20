Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδερφή του με σακούλα και κάλεσε την ΕΛΑΣ για να ομολογήσει
ΕΛΛΑΔΑ
Δολοφονία Θεσσαλονίκη Αστυνομία Πνιγμός Έγκλημα

Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδερφή του με σακούλα και κάλεσε την ΕΛΑΣ για να ομολογήσει

«Σκότωσα την αδερφή μου», είπε στο κέντρο Άμεσης Δράσης - Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα εντόπισαν τη σορό της 59χρονης γυναίκας και πέρασαν χειροπέδες στον 50χρονο

Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδερφή του με σακούλα και κάλεσε την ΕΛΑΣ για να ομολογήσει
Στράτος Λούβαρης
112 ΣΧΟΛΙΑ
Αδιανόητο έγκλημα σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με έναν άνδρα να πνίγει την αδελφή του και να καλεί στην ΕΛΑΣ για να ομολογήσει την δολοφονία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το φονικό έγινε λίγο τις 3 το μεσημέρι, σε διαμέρισμα επί της οδού Αλεξάνδρειας, στην περιοχή της Χαριλάου. Ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης φαίνεται να χρησιμοποίησε μια σακούλα προκειμένου να πνίξει την αδελφή του και μετά από την αποτρόπαια πράξη του κάλεσε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης για να ομολογήσει. «Σκότωσα την αδερφή μου», είπε ο 50χρονος στους αστυνομικούς, κατά πληροφορίες. 

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα εντόπισαν τη σορό της 59χρονης γυναίκας και πέρασαν χειροπέδες στον 50χρονο. Την υπόθεση έχει αναλάβει το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας φαίνεται να αντιμετωπίζει ψυχιατρικά προβλήματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν ο δράστης έμενε στο ίδιο σπίτι με την 59χρονη.

Οικογενειακή τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδερφή του με σακούλα και κάλεσε την ΕΛΑΣ για να ομολογήσει

Ειδήσεις σήμερα:

Δείτε βίντεο: Άγριο ξύλο στο Ρέθυμνο - Συμπλοκή νεαρών στο παλιό λιμάνι τα ξημερώματα

Η Ελίνα Τζένγκο πήρε την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα

Γενναιόδωρο φιλοδώρημα από Αμερικανούς τουρίστες στα Κουφονήσια, άφησαν 500 ευρώ σε λογαριασμό 750 ευρώ
Στράτος Λούβαρης
112 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης