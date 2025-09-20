Με τυλιγμένες σακούλες στο κεφάλι βρέθηκε η 59χρονη που έπνιξε ο αδερφός της στη Θεσσαλονίκη - Σκότωσα την αδερφή μου, είπε στην ΕΛΑΣ
Με τυλιγμένες σακούλες στο κεφάλι βρέθηκε η 59χρονη που έπνιξε ο αδερφός της στη Θεσσαλονίκη - Σκότωσα την αδερφή μου, είπε στην ΕΛΑΣ
Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέλφια, καθώς είχαν γεννηθεί από διαφορετική μητέρα - Η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα της οδού Αλεξάνδρειας, ενώ ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, παντρεμένος και ζει σε διαφορετική περιοχή
Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της άγριας δολοφονίας που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όταν ένας 50χρονος άνδρας έπνιξε την αδελφή του.
Το φονικό σημειώθηκε 10 λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι, μέσα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου επί της οδού Αλεξάνδρειας 60, στη Χαριλάου, όπου διέμενε το θύμα.
Η αστυνομία ενημερώθηκε από τον ίδιο τον δράστη, ο οποίος κάλεσε στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι «σκότωσα την αδελφή μου».
Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέλφια, καθώς είχαν γεννηθεί από διαφορετική μητέρα. Η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα της οδού Αλεξάνδρειας, ενώ ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, παντρεμένος και ζει σε διαφορετική περιοχή.
Μετά την ομολογία της πράξης του και τη σύλληψή του, δεν ανέφερε στους αστυνομικούς γιατί σκότωσε την αδελφή του και ζήτησε να βρεθεί με δικηγόρο. Ο 50χρονος δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για θέματα ενδοοικογενειακής βίας.
Το φονικό σημειώθηκε 10 λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι, μέσα στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου επί της οδού Αλεξάνδρειας 60, στη Χαριλάου, όπου διέμενε το θύμα.
Η αστυνομία ενημερώθηκε από τον ίδιο τον δράστη, ο οποίος κάλεσε στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφερε στους αστυνομικούς ότι «σκότωσα την αδελφή μου».
Το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλιΆμεσα στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί της ομάδας «Ζ». Ο 50χρονος, ο οποίος λίγο νωρίτερα ομολόγησε ότι αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του, ήταν εκείνος που άνοιξε την πόρτα, ενώ το θέαμα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν συγκλονιστικό. Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, το θύμα ήταν τυλιγμένο με σακούλες στο κεφάλι.
Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέλφια, καθώς είχαν γεννηθεί από διαφορετική μητέρα. Η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα της οδού Αλεξάνδρειας, ενώ ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, παντρεμένος και ζει σε διαφορετική περιοχή.
Μετά την ομολογία της πράξης του και τη σύλληψή του, δεν ανέφερε στους αστυνομικούς γιατί σκότωσε την αδελφή του και ζήτησε να βρεθεί με δικηγόρο. Ο 50χρονος δεν φαίνεται να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για θέματα ενδοοικογενειακής βίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα