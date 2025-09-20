Με τυλιγμένες σακούλες στο κεφάλι βρέθηκε η 59χρονη που έπνιξε ο αδερφός της στη Θεσσαλονίκη - Σκότωσα την αδερφή μου, είπε στην ΕΛΑΣ

Δράστης και θύμα ήταν ετεροθαλή αδέλφια, καθώς είχαν γεννηθεί από διαφορετική μητέρα - Η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα της οδού Αλεξάνδρειας, ενώ ο 50χρονος είναι πατέρας δύο παιδιών, παντρεμένος και ζει σε διαφορετική περιοχή