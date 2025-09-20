Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Βρέθηκε ο 5χρονος που είχε εξαφανιστεί πριν 10 μέρες στην Αθήνα - Τον είχε αρπάξει η μητέρα του
Βρέθηκε ο 5χρονος που είχε εξαφανιστεί πριν 10 μέρες στην Αθήνα - Τον είχε αρπάξει η μητέρα του
Καλά στην υγεία του ο ανήλικος - Η μητέρα επικοινώνησε με τις Αρχές και έδωσε την τοποθεσία που βρισκόταν με το παιδί
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια εξαφάνισης του πεντάχρονου Ντόριαν Κρίστοφ Πολ από περιοχή της Αθήνας, μετά την αρπαγή από τη μητέρα του.
Συγκεκριμένα, η μητέρα επικοινώνησε με τις Αστυνομικές Αρχές, γνωστοποιώντας την τοποθεσία τους. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την Παρασκευή και προχώρηση άμεσα, κατόπιν εισαγγελική εντολής, στην απενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas.
Υπενθυμίζεται ότι στις 10 Σεπτεμβρίου η μητέρα προέβη σε αρπαγή του Ντόριαν Κρίστοφ Πολ, ενώ το «Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert, κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
