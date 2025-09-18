Μητέρα άρπαξε τον πεντάχρονο γιο της στην Αθήνα και εξαφανίστηκαν - Αγνοούνται για 9η μέρα
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση εξαφάνιση ανηλίκου Amber Alert Το Χαμόγελο του Παιδιού Αθήνα

Μητέρα άρπαξε τον πεντάχρονο γιο της στην Αθήνα και εξαφανίστηκαν - Αγνοούνται για 9η μέρα

Μητέρα και γιος αγνοούνται από τις 10 Οκτωβρίου - Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα  και ενεργοποίησε τον μηχανισμό Amber Alert 

Μητέρα άρπαξε τον πεντάχρονο γιο της στην Αθήνα και εξαφανίστηκαν - Αγνοούνται για 9η μέρα
8 ΣΧΟΛΙΑ
Σε αρπαγή του ανήλικου γιου της από περιοχή της Αθήνας, προχώρησε η μητέρα του την περασμένη Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και έκτοτε αγνοούνται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, σήμερα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Μπάρδας Σενκ Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ, 5 ετών, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Έχει ύψος 1 μ. και βάρος 19 κιλά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

Ειδήσεις σήμερα:

Στο δρόμο για το... Καστελόριζο η Γερμανία: Ζούμε πάνω από τις δυνατότητές μας, παραδέχθηκε ο καγκελάριος Μερτς

Νίκος Κουλούσιας: Ο chef του Μπάκιγχαμ ξεκίνησε από τη Ναυπακτία ανακατεύοντας ρυζόγαλο

Χάος στη Βουλή της Αλβανίας για τη νέα υπουργό ρομπότ με AI - Πέταξαν το Σύνταγμα στον Έντι Ράμα, δείτε βίντεο
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η ProCredit Bank άνοιξε νέο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Μέσα σε κλίμα χαράς και αισιοδοξίας, σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη χαμόγελα, ζεστασιά και θετική προσμονή για το μέλλον, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του νέου υποκαταστήματος της ProCredit Bank στη Θεσσαλονίκη, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης