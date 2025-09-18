Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Μητέρα άρπαξε τον πεντάχρονο γιο της στην Αθήνα και εξαφανίστηκαν - Αγνοούνται για 9η μέρα
Μητέρα άρπαξε τον πεντάχρονο γιο της στην Αθήνα και εξαφανίστηκαν - Αγνοούνται για 9η μέρα
Μητέρα και γιος αγνοούνται από τις 10 Οκτωβρίου - Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα και ενεργοποίησε τον μηχανισμό Amber Alert
Σε αρπαγή του ανήλικου γιου της από περιοχή της Αθήνας, προχώρησε η μητέρα του την περασμένη Τετάρτη 10 Οκτωβρίου και έκτοτε αγνοούνται.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas, σήμερα κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Μπάρδας Σενκ Ντόριαν Κρίστοφ Πωλ, 5 ετών, έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Έχει ύψος 1 μ. και βάρος 19 κιλά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.
Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
