Η πρώτη ελληνική neobank έχει άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και φέρνει το αύριο του banking σήμερα
Ένα βήμα μπροστά με οδηγό τη βιωσιμότητα
Ένα βήμα μπροστά με οδηγό τη βιωσιμότητα
Ο Όμιλος Interamerican έχει υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο δράσης, βασισμένο σε τρεις πυλώνες: Δρούμε για τον πλανήτη, Προωθούμε τον κοινωνικό σκοπό, και Αναπτυσσόμαστε υπεύθυνα
Sponsored Content
Σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, η βιωσιμότητα δεν είναι απλώς μια υπόσχεση – είναι μονόδρομος για το μέλλον που θέλουμε. Για το υπεύθυνο επιχειρείν, είναι ο τρόπος να συνδέει την ανάπτυξη με βιώσιμες πρακτικές, να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις του σήμερα και να χτίζει ανθεκτικότητα για το αύριο.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος Interamerican έχει υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο δράσης, βασισμένο σε τρεις πυλώνες: Δρούμε για τον πλανήτη, Προωθούμε τον κοινωνικό σκοπό, και Αναπτυσσόμαστε υπεύθυνα. Με οδηγό τους συγκεκριμένους άξονες, έχει θέσει φιλόδοξους και μετρήσιμους στόχους, για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας, προώθηση βιώσιμων προϊόντων και υπηρεσιών, δημιουργία θετικού αντικτύπου στην κοινωνία και υιοθέτηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.
Σημείο αναφοράς το 2024 για τη βιωσιμότητα στην Interamerican
Το 2024 ήταν χρονιά-σταθμός για τη βιώσιμη ανάπτυξη στον Όμιλο, όπως αποτυπώνεται στη 13η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού που δημοσιεύτηκε πρόσφατα. Τη χρονιά αυτή, επαναπροσδιόρισε το επιχειρηματικό του μοντέλο, εντάσσοντας στρατηγικά τα κριτήρια ESG στον πυρήνα της λειτουργίας του.
Σημαντικό ορόσημο στην κατεύθυνση αυτή αποτέλεσε η ανάπτυξη του πρώτου Πλαισίου Βιώσιμης Ασφάλισης στην ελληνική ασφαλιστική αγορά το οποίο διασφαλίζει τη συστηματική ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG –Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση– στον σχεδιασμό προϊόντων και υπηρεσιών, προωθώντας υπεύθυνα καινοτομίες που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Επιπλέον, στην ανάληψη κινδύνων η αξιολόγηση περιλαμβάνει πλέον παραμέτρους βιωσιμότητας και στην εφοδιαστική αλυσίδα οι συνεργασίες προάγουν υπεύθυνες πρακτικές.
Η διαφορετικότητα, η ισότητα και η συμπερίληψη αποτελούν για τον Όμιλο βασικές αρχές για τη διαμόρφωση ενός δίκαιου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος. Μεταξύ άλλων, το 2024 αύξησε το ποσοστό των γυναικών σε ηγετικές θέσεις στο 46,85%, ενώ παράλληλα υπέγραψε τη Χάρτα Διαφορετικότητας για ελληνικές επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς και υιοθέτησε την Πολιτική Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης.
Θέτοντας σταθερά στο επίκεντρο τις ανάγκες κάθε ασφαλισμένου, ο Οργανισμός κατέγραψε για μια ακόμα χρονιά κορυφαίες επιδόσεις, με Net Promoter Score (NPS) 57 για την Interamerican και 73 για την Anytime, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη και την ικανοποίηση των πελατών του.
Την ίδια στιγμή, ο Οργανισμός στέκεται κοντά στις τοπικές κοινωνίες, όπου και όποτε χρειαστεί, ειδικά σήμερα που οι φυσικές καταστροφές έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητάς μας. Στον απόηχο της κακοκαιρίας "Daniel", η Interamerican και η Anytime ανέπτυξαν πολυεπίπεδη παρέμβαση υποστήριξης στις πληγείσες περιοχές της Θεσσαλίας, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης σε περιόδους κρίσεων. Το 2024, η παρέμβαση συνεχίστηκε με την υποστήριξη έργων αποκατάστασης κρίσιμων υποδομών, όπως η χειρουργική μονάδα του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, αλλά και με πρωτοβουλίες υποστήριξης της τοπικής ζωής.
Η στρατηγική αυτή διαπερνά οριζόντια το βιώσιμο ταξίδι της Interamerican, σε κάθε του έκφανση. Κάθε απόφαση να παράγει μακροπρόθεσμη αξία. Να ενισχύει την ανθεκτικότητα. Να αφήνει θετικό αποτύπωμα. Η δέσμευση και οι επιδόσεις του Οργανισμού σε θέματα Βιωσιμότητας αναγνωρίστηκαν από τον διεθνή φορέα EcoVadis με το Αργυρό Μετάλλιο κατατάσσοντας τον Όμιλο Interamerican στο 15% των κορυφαίων εταιριών παγκοσμίως.
Με πυξίδα τις αξίες του και με προσήλωση στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, ο Οργανισμός θα συνεχίσει να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε όλα τα επίπεδα διαμορφώνοντας το μέλλον της ασφάλισης με τρόπο βιώσιμο, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία, τους ασφαλισμένους του, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα