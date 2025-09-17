Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 55χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 11χρονης
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Θεσσαλονίκη Προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 55χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 11χρονης

Ο 55χρονος προσέγγισε την ανήλικη σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή της Σταυρούπολης και άρχισε να την ακουμπάει στο πρόσωπο και στο σώμα

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 55χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 11χρονης
Στη σύλληψη ενός 55χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μιας 11χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Ο 55χρονος κατηγορείται ότι προσέγγισε την ανήλικη σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή της Σταυρούπολης και άρχισε να ακουμπάει το παιδί στο πρόσωπο και στη συνέχεια στο σώμα.

Η 11χρονη προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο και τότε ο 55χρονος άρχισε να τη χαϊδεύει στο κεφάλι, με αστυνομικούς να του περνούν χειροπέδες.

