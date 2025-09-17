Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 55χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας 11χρονης
Ο 55χρονος προσέγγισε την ανήλικη σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή της Σταυρούπολης και άρχισε να την ακουμπάει στο πρόσωπο και στο σώμα
Στη σύλληψη ενός 55χρονου για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος μιας 11χρονης προχώρησαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του αυτοφώρου.
Ο 55χρονος κατηγορείται ότι προσέγγισε την ανήλικη σε εξωτερικό χώρο στην περιοχή της Σταυρούπολης και άρχισε να ακουμπάει το παιδί στο πρόσωπο και στη συνέχεια στο σώμα.
Η 11χρονη προσπάθησε να απομακρυνθεί από το σημείο και τότε ο 55χρονος άρχισε να τη χαϊδεύει στο κεφάλι, με αστυνομικούς να του περνούν χειροπέδες.
