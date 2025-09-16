Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Παλαιόπολη Άνδρου - 112 για ετοιμότητα, δείτε φωτογραφίες
Καλύτερα η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε μετά τη 1 το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρου. Λίγο μετά τις 15:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα. «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, 5 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

