Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
ΑΣΕΠ 3Κ/2025: Ξεκινά η επίκληση για τις 450 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού
ΑΣΕΠ 3Κ/2025: Ξεκινά η επίκληση για τις 450 θέσεις στο υπουργείο Πολιτισμού
Η διαδικασία αφορά σε 9.325 υποψηφίους ΔΕ
Το ΑΣΕΠ καλεί υποψήφιους της προκήρυξης 3Κ/2025 να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να προχωρήσει στην πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, 450 θέσεων μόνιμου προσωπικού σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα υπό την εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού.
Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη ώρα 8:00 και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη ώρα 14:00.
Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών.
Το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψηφίων, παρουσιάζεται σε Γράφημα ο αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον Κόμβο του ΑΣΕΠ (ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση για τον μήνα Αύγουστο 2025 και 2024).
Η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών (Β΄ Στάδιο) αρχίζει στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τετάρτη ώρα 8:00 και λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 ημέρα Τρίτη ώρα 14:00.
Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παρούσας Ανακοίνωσης και οι οποίοι δεν θα αποστείλουν στο ΑΣΕΠ ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα αποκλειστούν από την περαιτέρω διαδικασία.
Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με σχετική σύσταση του υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, οι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.
Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν τα σχετικά δικαιολογητικά καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτών.
Το ΑΣΕΠ δε φέρει ευθύνη για τυχόν αδυναμία υποβολής που οφείλεται στους προαναφερόμενους παράγοντες. Επιπλέον, προς διευκόλυνση των υποψηφίων, παρουσιάζεται σε Γράφημα ο αριθμός των επισκέψεων ανά ώρα της ημέρας στον Κόμβο του ΑΣΕΠ (ενδεικτικά παρατίθεται η κίνηση για τον μήνα Αύγουστο 2025 και 2024).
Ειδήσεις σήμερα:
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
H σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια, καταγγέλλει απειλές από Τούρκους: «Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένειά σου» της γράφουν
Στη Νέα Δημοκρατία προσχώρησε ο Ανδρέας Λοβέρδος
Βιομήχανος, πολιτικός και επιχειρηματίας έπεσαν θύματα μεγάλης κομπίνας με κάλπικες χρυσές λίρες - Τι ανακάλυψε το ελληνικό FBI
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα