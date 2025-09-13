Φωτιά σε κέντρο διασκέδασης έξω από τη Λάρισα
ΕΛΛΑΔΑ
Λάρισα Κέντρο διασκέδασης

Φωτιά σε κέντρο διασκέδασης έξω από τη Λάρισα

Στο σημείο έσπευσαν οκτώ οχήματα με 16 πυροσβέστες που την έσβησαν

Συναγερμός σήμανε μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρισα για φωτιά σε κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία.

Στο σημείο έσπευσαν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής με 16 πυροσβέστες που έσβησαν την πυρκαγιά.


