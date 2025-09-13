Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Φωτιά σε κέντρο διασκέδασης έξω από τη Λάρισα
Στο σημείο έσπευσαν οκτώ οχήματα με 16 πυροσβέστες που την έσβησαν
Συναγερμός σήμανε μετά τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στη Λάρισα για φωτιά σε κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται στον δρόμο Λάρισας – Αμπελώνα.
Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη αιτία.
Στο σημείο έσπευσαν 8 οχήματα της Πυροσβεστικής με 16 πυροσβέστες που έσβησαν την πυρκαγιά.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε χώρο συνάθροισης κοινού, στην περιοχή της Λάρισας. Επιχείρησαν 16 #πυροσβέστες με 8 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 12, 2025
