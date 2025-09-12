Επιβάτης έσπρωξε από το λεωφορείο στη Γλυφάδα άνδρα που παρενόχλησε ανήλικες - Τραυματίσθηκε στο κεφάλι
Επιβάτης έσπρωξε από το λεωφορείο στη Γλυφάδα άνδρα που παρενόχλησε ανήλικες - Τραυματίσθηκε στο κεφάλι

Ο άνδρας επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του

Επιβάτης έσπρωξε από το λεωφορείο στη Γλυφάδα άνδρα που παρενόχλησε ανήλικες - Τραυματίσθηκε στο κεφάλι
Στο νοσοκομείο μεταφέφθηκε ένας αλλοδαπός, ο οποίος χτύπησε το κεφάλι του μέσα σε ένα λεωφορείο στη Γλυφάδα.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικα, ενώ βρισκόταν σε λεωφορείο στην περιοχή της Γλυφάδας. 

Άμεσα, ένας επιβάτης που είδε την πράξη του, έσπρωξε τον άνδρα, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και να χτυπήσει το κεφάλι του.

Ο αλλοδαπός μεταφέρθηκε  στο Ασκληπιείο Βούλας.


