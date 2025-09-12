Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Επιβάτης έσπρωξε από το λεωφορείο στη Γλυφάδα άνδρα που παρενόχλησε ανήλικες - Τραυματίσθηκε στο κεφάλι
Ο άνδρας επιχείρησε να κατεβάσει το παντελόνι του
Στο νοσοκομείο μεταφέφθηκε ένας αλλοδαπός, ο οποίος χτύπησε το κεφάλι του μέσα σε ένα λεωφορείο στη Γλυφάδα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του μπροστά σε ανήλικα, ενώ βρισκόταν σε λεωφορείο στην περιοχή της Γλυφάδας.
Άμεσα, ένας επιβάτης που είδε την πράξη του, έσπρωξε τον άνδρα, με αποτέλεσμα να πέσει κάτω και να χτυπήσει το κεφάλι του.
Ο αλλοδαπός μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Βούλας.
