Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι - 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν όπλα και ηχεία

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε οικισμό στογια την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνεικαι έχουν κατασχεθείμεγάλης ισχύος καιΜετά το τέλος της επιχείρησης θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την