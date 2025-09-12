Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι - 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν όπλα και ηχεία
Μετά το τέλος της επιχείρησης θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε οικισμό στο Ζεφύρι για την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.
Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί 14 ηχεία μεγάλης ισχύος και οπλισμός.
Μετά το τέλος της επιχείρησης θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.
