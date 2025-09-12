Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι - 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν όπλα και ηχεία
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι - 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν όπλα και ηχεία

Μετά το τέλος της επιχείρησης θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι - 8 συλλήψεις, κατασχέθηκαν όπλα και ηχεία
Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής σε οικισμό στο Ζεφύρι για την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, μέχρι στιγμής έχουν γίνει 8 συλλήψεις και έχουν κατασχεθεί 14 ηχεία μεγάλης ισχύος και οπλισμός.

Μετά το τέλος της επιχείρησης θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την ΕΛΑΣ.

12092025 Αστυνομική επιχείρηση στο Ζεφύρι

