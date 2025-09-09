Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Σεξουαλική παρενόχληση μέσα σε λεωφορείο στην Αθήνα, ο οδηγός εγκλώβισε τον δράστη - Βίντεο
Ο οδηγός σταμάτησε στον Άγιο Θωμά και κάλεσε την ΕΛΑΣ - Ο 52χρονος ακούγεται στο βίντεο να ζητά συγγνώμη από την 22χρονη: «σε ικετεύω, χίλια συγγνώμη»
Σεξουαλική παρενόχληση δέχτηκε μία 22χρονη μέσω στο λεωφορείο Ε14 που εκτελεί το δρομολόγιο Σύνταγμα-Μαρούσι.
Σύμφωνα με το STAR, ο οδηγός του λεωφορείου εγκλώβισε τον 52χρονο δράστη κλείνοντας τις πόρτες. Σε βίντεο ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ακούγεται ο οδηγός να λέει «κάτσε λίγο κάτω σε παρακαλώ» με τον φερόμενο ως δράστη να ψελλίζει «σε παρακαλώ». Στη συνέχεια ακούγεται μια γυναικεία φωνή να λέει «ας μην άπλωνες χέρι».
Ο οδηγός σταμάτησε στον Άγιο Θωμά και κάλεσε την ΕΛΑΣ. Ο 52χρονος ακούγεται στο βίντεο να ζητά συγγνώμη από την 22χρονη: «σε ικετεύω, χίλια συγγνώμη».
«Η κοπέλα φώναξε δυνατά “είσαι ανώμαλος”. Λέω “τι έγινε;” και απάντησε “με χαίδεψε, μου έπιασε το στήθος, τα πόδια”. Οι πόρτες δεν ανοίγουν σε κανέναν λέω, είχα και 10 επιβάτες μέσα, μη φύγει. Η κοπέλα έτρεμε, δεν μπορούσε να μιλήσει», είπε ο οδηγός. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κατέφθασαν στην στάση και συνέλαβαν τον 52χρονο.
