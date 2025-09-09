Νύχτα ανησυχίας μετά τον σεισμό στην Εύβοια, αλλά χωρίς ζημιές και τραυματισμούς - Μεγάλη κινητοποίηση και έλεγχοι μετά τα 5,2 Ρίχτερ

Συγκεκριμένα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή Off The Record και ενώ στο στούντιο επικρατούσε το σκοτάδι, οι δημοσιογράφοι είδαν τις κάμερες να κουνιούνται και ένιωσαν το έδαφος να σείεται. Αμέσως είπαν πως «αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ισχυρός σεισμός και συνεχίζεται».Σύμφωνα με τα όσα είπε ο Ευθύμης Λέκκας στο protothema.gr, πρόκειται για επιφανειακό σεισμό με εστιακό βάθος 13,6 χλμ στον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Στύρων και Σχοινιά.