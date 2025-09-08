Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Ανακοινώθηκαν 12 νέες θέσεις εργασίας στον δήμο Κιλκίς
Ανακοινώθηκαν 12 νέες θέσεις εργασίας στον δήμο Κιλκίς
Οι θέσεις εργασίας πρόκειται να υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
Ο δήμος Κιλκίς ανακοίνωσε νέες προσλήψεις για 12 θέσεις εργασίας.
Οι θέσεις εργασίας πρόκειται να υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2025-2026, στο δήμο Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
-ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιολόμων / ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - 2 θέσεις
-ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας - 4 θέσεις
-ΥΕ Προσωπικού Εστίασης / ΥΕ Τραπεζοκόμων - 2 θέσεις
Δημαρχείο Κιλκίς, Διεύθυνση Παιδικής Μέριμνας, Γ. Καπέτα 17, ΤΚ 61110 Κιλκίς, (τηλ. επικοινωνίας 2341 352 223 και 2341 352 225).
Οι θέσεις εργασίας πρόκειται να υλοποιηθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 12 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» περιόδου 2025-2026, στο δήμο Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς.
Οι θέσεις εργασίας στον Δήμο Κιλκίς-ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας / ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας - 4 θέσεις
-ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιολόμων / ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων - 2 θέσεις
-ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας - 4 θέσεις
-ΥΕ Προσωπικού Εστίασης / ΥΕ Τραπεζοκόμων - 2 θέσεις
Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, «ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ1ΠΕ/ΤΕ ή ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ2ΔΕ/ΥΕ» να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Δημαρχείο Κιλκίς, Διεύθυνση Παιδικής Μέριμνας, Γ. Καπέτα 17, ΤΚ 61110 Κιλκίς, (τηλ. επικοινωνίας 2341 352 223 και 2341 352 225).
Ειδήσεις σήμερα:
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Συνελήφθη o ηγούμενος της Μονής Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Ετοιμαζόταν να πουλήσει 17 εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα για €200.000
Η μαφία και ο ηγούμενος που ξεπούλησαν και τον «Ζορμπά» - Ναρκωτικά, όπλα, ροζ βίντεο, εκβιασμοί και «άγια ρουσφέτια»
Η στιγμή της εν ψυχρώ δολοφονίας 23χρονης Ουκρανής από 35χρονο σε τρένο στη Σάρλοτ - Ο δράστης έφυγε ατάραχος
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα