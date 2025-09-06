Καιρός: Με μελτέμια και 33άρια το Σαββατοκύριακο - Πού υπάρχει πιθανότητα βροχής

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 με 33 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και την Κρήτη τους 29 με 31 και στις Κυκλάδες τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.