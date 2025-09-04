ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πετράλωνα Μεσσηνίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Μεσολόγγι: Εντοπίστηκε φυτεία με 850 δενδρύλλια κάνναβης - Συνελήφθησαν τρία άτομα
ΕΛΛΑΔΑ
Δενδρύλλια Μεσολόγγι Ναρκωτικά Αστυνομία

Μεσολόγγι: Εντοπίστηκε φυτεία με 850 δενδρύλλια κάνναβης - Συνελήφθησαν τρία άτομα

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν 6,6 γραμμάρια κάνναβης, μία κυνηγητική καραμπίνα, 200 ευρώ

Μεσολόγγι: Εντοπίστηκε φυτεία με 850 δενδρύλλια κάνναβης - Συνελήφθησαν τρία άτομα
Στη σύλληψη τριών ατόμων για παράνομη καλλιέργεια, διακίνηση ναρκωτικών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης προχώρησε την Τετάρτη (3/9) η Αστυνομία στο Μεσολόγγι, καθώς εντοπίστηκε φυτεία με 850 δενδρύλλια κάνναβης. 

Πιο συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία κάνναβης, με 850 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε περίπου το 1,5 μέτρο, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη συγκομιδή και τη διακίνηση των δενδρυλλίων θα έφθανε έως και το ποσό των 1.275.000 ευρώ. Στον χώρο της φυτείας, βρέθηκαν εργαλεία, συσκευασίες με λίπασμα και φυτοφάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την περιποίηση των δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς επίσης και μία αυτοσχέδια δεξαμενή συλλογής νερού, η οποία τροφοδοτούσε με λάστιχο νερού τη φυτεία.

Μεσολόγγι: Εντοπίστηκε φυτεία με 850 δενδρύλλια κάνναβης - Συνελήφθησαν τρία άτομα

Παράλληλα, οι συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει σε κοντινή απόσταση από τη φυτεία αυτοσχέδια παραπήγματα, στο εσωτερικό των οποίων βρέθηκαν από τους αστυνομικούς ενδύματα, νερά, τρόφιμα, σκεύη μαγειρέματος, κλινοσκεπάσματα και είδη ένδυσης.
Η πρόσβαση στους χώρους της φυτείας, γινόταν με αυτοσχέδιο μονοπάτι, το οποίο ξεκινούσε από δασικό δρόμο και κατέληγε σε αυτήν, ενώ εξασφαλιζόταν φυσική κάλυψη από την πυκνή δασώδη βλάστηση.

Μεσολόγγι: Εντοπίστηκε φυτεία με 850 δενδρύλλια κάνναβης - Συνελήφθησαν τρία άτομα

Κλείσιμο
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, καθώς και σε σωματικούς ελέγχους, οι αστυνομικοί βρήκαν 6,6 γραμμάρια κάνναβης, μία κυνηγητική καραμπίνα, 200 ευρώ κ.α.

Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.

Μεσολόγγι: Εντοπίστηκε φυτεία με 850 δενδρύλλια κάνναβης - Συνελήφθησαν τρία άτομα

Ειδήσεις σήμερα:

Πάνω από 3 εκατ. το κέρδος για το κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων - Πείραζαν τις αντλίες με... πασιέντζα

Πώς η νίκη της Τουρκίας άλλαξε τις ισορροπίες για την Ελλάδα στο Eurobasket - Με πρώτη θέση αποφεύγει Γερμανία και Σερβία ως τον τελικό

Ακύρωσε επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας ο Γεωργιάδης - «Δεν πάω για να με απειλούν ότι θα με πυροβολήσουν αν και έχω ικανοποιήσει όλα τα αιτήματα»

Thema Insights

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Εκεί που το αθλητικό θέαμα γίνεται η απόλυτη εμπειρία

Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.

Το "Fantasy Game της EuroLeague", presented by bwin

Η bwin παίζει δυνατά και τη νέα σεζόν, καθώς γίνεται «ένα» με το EuroLeague Fantasy! Το fantasy challenge της κορυφαίας διοργάνωσης μπάσκετ της Ευρώπης ξεκινά κι εσύ ζεις τη μαγεία της EuroLeague όπως ποτέ άλλοτε.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης