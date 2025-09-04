Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.
Μεσολόγγι: Εντοπίστηκε φυτεία με 850 δενδρύλλια κάνναβης - Συνελήφθησαν τρία άτομα
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν 6,6 γραμμάρια κάνναβης, μία κυνηγητική καραμπίνα, 200 ευρώ
Στη σύλληψη τριών ατόμων για παράνομη καλλιέργεια, διακίνηση ναρκωτικών και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης προχώρησε την Τετάρτη (3/9) η Αστυνομία στο Μεσολόγγι, καθώς εντοπίστηκε φυτεία με 850 δενδρύλλια κάνναβης.
Πιο συγκεκριμένα, χθες το απόγευμα, πραγματοποιήθηκε οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, κατά την οποία εντοπίστηκε οργανωμένη φυτεία κάνναβης, με 850 δενδρύλλια κάνναβης, το ύψος των οποίων έφτανε περίπου το 1,5 μέτρο, ενώ το παράνομο περιουσιακό όφελος από τη συγκομιδή και τη διακίνηση των δενδρυλλίων θα έφθανε έως και το ποσό των 1.275.000 ευρώ. Στον χώρο της φυτείας, βρέθηκαν εργαλεία, συσκευασίες με λίπασμα και φυτοφάρμακα, τα οποία χρησιμοποιούνταν για την περιποίηση των δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς επίσης και μία αυτοσχέδια δεξαμενή συλλογής νερού, η οποία τροφοδοτούσε με λάστιχο νερού τη φυτεία.
Παράλληλα, οι συλληφθέντες είχαν εγκαταστήσει σε κοντινή απόσταση από τη φυτεία αυτοσχέδια παραπήγματα, στο εσωτερικό των οποίων βρέθηκαν από τους αστυνομικούς ενδύματα, νερά, τρόφιμα, σκεύη μαγειρέματος, κλινοσκεπάσματα και είδη ένδυσης.
Η πρόσβαση στους χώρους της φυτείας, γινόταν με αυτοσχέδιο μονοπάτι, το οποίο ξεκινούσε από δασικό δρόμο και κατέληγε σε αυτήν, ενώ εξασφαλιζόταν φυσική κάλυψη από την πυκνή δασώδη βλάστηση.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των συλληφθέντων, καθώς και σε σωματικούς ελέγχους, οι αστυνομικοί βρήκαν 6,6 γραμμάρια κάνναβης, μία κυνηγητική καραμπίνα, 200 ευρώ κ.α.
Οι συλληφθέντες πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση.
