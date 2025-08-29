Μπόρις Τζόνσον: Το καλοκαίρι της οικογένειάς του στην Ελλάδα - Δείτε φωτογραφίες
Οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram η σύντροφος του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Κάρι
Διακοπές στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στη Μαγνησία και την Εύβοια, έκανε για άλλη μια χρονιά οικογενειακώς ο Μπόρις Τζόνσον, καθώς η αγάπη του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας στη χώρα μας είναι δεδομένη και την έχει εκφράσει ουκ ολίγες φορές στο παρελθόν. Εξάλλου, ο πατέρας του, Στάνλεϊ, έχει σπίτι στο Χόρτο, ένα γραφικό παραθαλάσσιο χωριό στο Νότιο Πήλιο.
Την παρουσία της οικογένειας Τζόνσον στην Ελλάδα, έκανε γνωστή η σύντροφός του, Κάρι Τζόνσον, η οποία δημοσίευσε σχετικές φωτογραφίες στον λογαριασμό της στο Instagram, τις οποίες συνόδευσε με τη φράση: «Το αγαπημένο μας μέρος».
Στις φωτογραφίες, διακρίνονται ο - φανερά αδυνατισμένος - Τζόνσον να παίζει με τα παιδιά του, η ίδια να ποζάρει με μπικίνι, ενώ σε μια από αυτές, φαίνεται πως ένα από τα φαγητά που απολαμβάνουν όταν βρίσκονται στην Ελλάδα, είναι τα γεμιστά.
