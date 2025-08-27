Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν
Τραγωδία στην Κατερίνη: 9χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο - Γέφυρα σωτηρίας για την 11χρονη αδελφή της, που δίνει μάχη για τη ζωή
Τραγωδία στην Κατερίνη: 9χρονη σκοτώθηκε σε τροχαίο - Γέφυρα σωτηρίας για την 11χρονη αδελφή της, που δίνει μάχη για τη ζωή
Η 35χρονη μητέρα των δύο κοριτσιών έχει επίσης τραυματισθεί σοβαρά
Τροχαίο με θύμα 9χρονο κοριτσάκι σημειώθηκε γύρω στις 17: 20 στην επαρχιακή οδό Κατερίνης-Δίου.
Η 9χρονη επέβαινε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα της, υπήκοος Γερμανίας, το οποίο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.
Η 35χρονη και η 11χρονη κόρη της, που επίσης επέβαινε στο αυτοκίνητο, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης.
Από εκεί στήθηκε γέφυρα σωτηρίας για να μεταφερθεί το 11χρονο κορίτσι στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, καθώς η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα σοβαρή.
Με συνοδεία αστυνομικών που άνοιγαν τον δρόμο έφτασε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: Στις 21.24 παρέλαβαν το ασθενοφόρο από τα διόδιατου του Αιγινιου και στις 21.46 έφτασαν στο Ιπποκράτειο.
Συμμετείχαν περιπολικά της τροχαίας, δικυκλιστές της ομάδας Ζ και ΔΙΑΣ, περιπολικά από τοπικά αστυνομικά τμήματα.
Η 9χρονη επέβαινε στο αυτοκίνητο που οδηγούσε η 35χρονη μητέρα της, υπήκοος Γερμανίας, το οποίο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο.
Η 35χρονη και η 11χρονη κόρη της, που επίσης επέβαινε στο αυτοκίνητο, τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Κατερίνης.
Από εκεί στήθηκε γέφυρα σωτηρίας για να μεταφερθεί το 11χρονο κορίτσι στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης, καθώς η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα σοβαρή.
Με συνοδεία αστυνομικών που άνοιγαν τον δρόμο έφτασε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης: Στις 21.24 παρέλαβαν το ασθενοφόρο από τα διόδιατου του Αιγινιου και στις 21.46 έφτασαν στο Ιπποκράτειο.
Συμμετείχαν περιπολικά της τροχαίας, δικυκλιστές της ομάδας Ζ και ΔΙΑΣ, περιπολικά από τοπικά αστυνομικά τμήματα.
Βίντεο και φωτογραφίες: odelalis.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
Πλεύρης: Κυκλώματα διακινητών έστελναν μαζικά μηνύματα «αποφύγετε την Ιταλία, πηγαίνετε στην Ελλάδα» - Δείτε βίντεο
Exathlon: Αυτοί είναι οι 20 παίκτες του νέου ριάλιτι του ΣΚΑΪ
«Μπλοκάρουμε τα πάντα»: Στις 10 Σεπτεμβρίου οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους - Το αντιευρωπαϊκό κίνημα «Essentiels» πίσω από τις κινητοποιήσεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα