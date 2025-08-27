Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων αντιδρά στο νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Συνάντηση με Πλεύρη – Βολουδάκη
Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων αντιδρά στο νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Συνάντηση με Πλεύρη – Βολουδάκη
Αντιπροσωπεία της Ολομέλειας διαφώνησε με τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου – Μιλά για «υπέρμετρη αυστηροποίηση και ποινικοποίηση των μεταναστευτικών διατάξεων»
Την έντονη διαφωνία της στη «φιλοσοφία του σχεδίου νόμου για υπέρμετρη αυστηροποίηση και ποινικοποίηση των μεταναστευτικών διατάξεων» εξέφρασε μεταξύ άλλων αντιπροσωπεία της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος στον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Θανάση Πλεύρη και την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ολομέλεια σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, η συνάντηση των μελών της αντιπροσωπείας της με τον κ. Πλεύρη και την κ. Βολουδάκη πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη, 26 Αυγούστου στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση τα κυριότερα θέματα που τέθηκαν από την αντιπροσωπεία της Ολομέλειας στην ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ήταν τα εξής:
«1. Εκφράστηκαν οι έντονες επιφυλάξεις της Ολομέλειας για την συμβατότητα με το Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο της ρύθμισης για τρίμηνη αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται παράνομα στη χώρα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική. Τα υπαρκτά προβλήματα από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές και η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου και δεσμεύουν τη χώρα ως μέλος της διεθνούς κοινότητας που έχει κυρώσει διεθνείς συμβάσεις.
2. Τονίστηκε η σημασία του έργου των δικηγόρων για την προσφυγή καθενός που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια στη Δικαιοσύνη και για την εφαρμογή του νόμου και την τήρηση της νομιμότητας και καταδικάστηκε κάθε προσπάθεια στοχοποίησης και εκφοβισμού των δικηγόρων που ασχολούνται με το Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και κατά την εκπροσώπηση των εντολέων τους.
3. Εκφράστηκε η έντονη διαφωνία της Ολομέλειας στη φιλοσοφία του σχεδίου νόμου για υπέρμετρη αυστηροποίηση και ποινικοποίηση των μεταναστευτικών διατάξεων, καθώς και σε συγκεκριμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».
Όπως επισημαίνει η Ολομέλεια «στην κατεύθυνση αυτή έγιναν προτάσεις ώστε οι προωθούμενες ρυθμίσεις να είναι συμβατές με τη Συνταγματική και Διεθνή νομιμότητα και την αρχή της αναλογικότητας».
Ακόμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ολομέλειας ανάμεσα στα θέματα που κατά προτεραιότητα τέθηκαν στον υπουργό και την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου ήταν «η αντίθεση στην κατάργηση της διάταξης χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους και στην ανάγκη προστασίας των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εκπέσει της νομιμότητας αλλά έχουν αναπτύξει δεσμούς με τη χώρα, καθώς και των ανήλικων τέκνων αλλοδαπών που δεν έχουν γεννηθεί στην ημεδαπή, τα οποία διαμένουν στη χώρα μας χωρίς άδεια παραμονής».
Ακόμη κατά τη συνάντηση – όπως επισημαίνει η Ολομέλεια - «υπογραμμίστηκε η ανάγκη διατήρησης χωρίς καμία σύντμηση των προθεσμιών για άσκηση ένδικων μέσων και βοηθημάτων, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ουσιαστική και λυσιτελής άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων».
Τονίστηκε, επίσης, «ο προβληματισμός για την προβλεπόμενη χρήση τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διαδικασία της συνέντευξης των αλλοδαπών και για μη σύνταξη πρακτικού και έκθεσης, καθώς και για τις διατάξεις που περιορίζουν το δικαίωμα κατανόησης των εγγράφων λόγω ελλιπούς πρόσβασης σε μεταφραστή».
Τέλος, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι προτίθεται να αποστείλει στο υπουργείο αναλυτικές και κατ’ άρθρον παρατηρήσεις στο υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει η Ολομέλεια σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε, η συνάντηση των μελών της αντιπροσωπείας της με τον κ. Πλεύρη και την κ. Βολουδάκη πραγματοποιήθηκε χθες Τρίτη, 26 Αυγούστου στο υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση τα κυριότερα θέματα που τέθηκαν από την αντιπροσωπεία της Ολομέλειας στην ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ήταν τα εξής:
«1. Εκφράστηκαν οι έντονες επιφυλάξεις της Ολομέλειας για την συμβατότητα με το Διεθνές και Ενωσιακό Δίκαιο της ρύθμισης για τρίμηνη αναστολή της υποβολής αιτήσεων χορήγησης ασύλου από άτομα που εισέρχονται παράνομα στη χώρα με οποιοδήποτε πλωτό μέσο που προέρχεται από τη Βόρεια Αφρική. Τα υπαρκτά προβλήματα από τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές και η ανάγκη λήψης μέτρων από την Πολιτεία δεν μπορεί να οδηγούν σε οπισθοδρόμηση από τα δικαιοκρατικά κεκτημένα και τις διεθνείς νομικές υποχρεώσεις που διέπουν το Κράτος Δικαίου και δεσμεύουν τη χώρα ως μέλος της διεθνούς κοινότητας που έχει κυρώσει διεθνείς συμβάσεις.
2. Τονίστηκε η σημασία του έργου των δικηγόρων για την προσφυγή καθενός που βρίσκεται στην ελληνική επικράτεια στη Δικαιοσύνη και για την εφαρμογή του νόμου και την τήρηση της νομιμότητας και καταδικάστηκε κάθε προσπάθεια στοχοποίησης και εκφοβισμού των δικηγόρων που ασχολούνται με το Δίκαιο Καταστάσεως Αλλοδαπών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και κατά την εκπροσώπηση των εντολέων τους.
3. Εκφράστηκε η έντονη διαφωνία της Ολομέλειας στη φιλοσοφία του σχεδίου νόμου για υπέρμετρη αυστηροποίηση και ποινικοποίηση των μεταναστευτικών διατάξεων, καθώς και σε συγκεκριμένες διατάξεις του σχεδίου νόμου «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών – Λοιπές ρυθμίσεις» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου».
Όπως επισημαίνει η Ολομέλεια «στην κατεύθυνση αυτή έγιναν προτάσεις ώστε οι προωθούμενες ρυθμίσεις να είναι συμβατές με τη Συνταγματική και Διεθνή νομιμότητα και την αρχή της αναλογικότητας».
Οι προβληματισμοί και οι διαφωνίες
Ακόμη, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ολομέλειας ανάμεσα στα θέματα που κατά προτεραιότητα τέθηκαν στον υπουργό και την υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου ήταν «η αντίθεση στην κατάργηση της διάταξης χορήγησης άδειας παραμονής για εξαιρετικούς λόγους και στην ανάγκη προστασίας των υπηκόων τρίτων χωρών που έχουν εκπέσει της νομιμότητας αλλά έχουν αναπτύξει δεσμούς με τη χώρα, καθώς και των ανήλικων τέκνων αλλοδαπών που δεν έχουν γεννηθεί στην ημεδαπή, τα οποία διαμένουν στη χώρα μας χωρίς άδεια παραμονής».
Ακόμη κατά τη συνάντηση – όπως επισημαίνει η Ολομέλεια - «υπογραμμίστηκε η ανάγκη διατήρησης χωρίς καμία σύντμηση των προθεσμιών για άσκηση ένδικων μέσων και βοηθημάτων, ώστε να υπάρχει αποτελεσματική πρόσβαση στη δικαιοσύνη και ουσιαστική και λυσιτελής άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων».
Τονίστηκε, επίσης, «ο προβληματισμός για την προβλεπόμενη χρήση τεχνητής νοημοσύνης κατά τη διαδικασία της συνέντευξης των αλλοδαπών και για μη σύνταξη πρακτικού και έκθεσης, καθώς και για τις διατάξεις που περιορίζουν το δικαίωμα κατανόησης των εγγράφων λόγω ελλιπούς πρόσβασης σε μεταφραστή».
Τέλος, η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι προτίθεται να αποστείλει στο υπουργείο αναλυτικές και κατ’ άρθρον παρατηρήσεις στο υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου.
Να σημειωθεί ότι την αντιπροσωπεία της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συναντήθηκε με την ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συγκρότησαν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Ηλίας Κλάππας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ευρώπη Αρτόγλου, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς και Παναγιώτης Καρίπογλου, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, Μαρινέττα Γούναρη, Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και Χρυσούλα Μαρινάκη, Σύμβουλος ΔΣΑ.
Ειδήσεις σήμερα:
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Αστυνομικοί σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι πρώτου ορόφου στα Καμίνια και έσωσαν 5χρονο αγοράκι
Πέφτουν σε βαθμολογία πανεπιστήμια, κολέγια - Έκπληξη η άνοδος των στρατιωτικών σχολών
Ανησυχία για ελληνικά αυγά: Εντοπίστηκαν τοξικές ουσίες και φυτοφάρμακα, σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του ΕΚΠΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα