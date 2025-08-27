Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων αντιδρά στο νέο νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό – Συνάντηση με Πλεύρη – Βολουδάκη

Να σημειωθεί ότι την αντιπροσωπεία της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος που συναντήθηκε με την ηγεσία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συγκρότησαν τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής Ηλίας Κλάππας, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, Ευρώπη Αρτόγλου, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Κιλκίς και Παναγιώτης Καρίπογλου, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών, Μαρινέττα Γούναρη, Αντιπρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και Χρυσούλα Μαρινάκη, Σύμβουλος ΔΣΑ.