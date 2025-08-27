Ξεκινάει η συζήτηση στις επιτροπές της Βουλής - Τα 6 «κλειδιά» του μεταναστευτικού νομοσχεδίου
Ξεκινάει η συζήτηση στις επιτροπές της Βουλής - Τα 6 «κλειδιά» του μεταναστευτικού νομοσχεδίου
Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να ψηφιστεί το νομοσχέδιο για το μεταναστευτικό
Τους βασικούς πυλώνες του νομοσχεδίου για το μεταναστευτικό επισήμανε εκ νέου σήμερα ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης.
Ο κ. Πλεύρης σημείωσε ότι η νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα καταργεί τη δυνατότητα νομιμοποίησης μετά από χρόνια παράνομης παραμονής και θα καθιστά την παράνομη διαμονή ποινικό αδίκημα με ποινές φυλάκισης.
Σε αυτό το πλαίσιο, σήμερα, κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου με τίτλο: «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών». Αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα.
Σε ανάρτησή του στο X ο υπουργός ανέφερε:
Ξεκινά η συζήτηση στις επιτροπές του σν.
- Ποινικοποίηση παράνομης παραμονής 2-5 έτη.
-Διοικητική κράτηση έως 24 μήνες και βραχιολάκι
-Κατάργηση νομιμοποίησης μεταναστών μετά τα 7έτη
-Περιορισμός μεταγενέστερων άσυλων.
-Διεύρυνση ασφαλών χωρών επιστροφής
-Φυλακή ή Επιστροφή
Ειδήσεις σήμερα:
«Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια»: Πενήντα χρόνια από την ιστορική φράση του Καραμανλή για τους πραξικοπηματίες
Το μεγάλο παζάρι για την Ουκρανία: Όλοι τρέχουν για τα $500 δισ. της ανοικοδόμησης... και ο Τραμπ για τις σπάνιες γαίες - Ποια «deal» έχουν ήδη κλείσει
Γαλλία: Το αδιέξοδο «αγγίζει» τον Μακρόν που ξεμένει από πρωθυπουργήσιμους, ενώ τα spreads τραβούν την ανηφόρα
