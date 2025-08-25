35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιές Πυροσβεστική Πυρκαγιά

35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών

35 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο
3 ΣΧΟΛΙΑ
Σε 35 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη την Ελλάδα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 31 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη τέσσερις.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Συναγερμός στην Αθήνα για τα νέα κόλπα της Άγκυρας που βάζει σε... πειρασμό Αίγυπτο και Συρία

Ποιος ήταν ο Τούρκος επιχειρηματίας Χαλίτ Γιουκάι που πνίγηκε εν πλω για τη Μύκονο - Ο γάμος του με Ελληνίδα και η εταιρεία με τα σκάφη

«Δεν θα της το συγχωρήσω ποτέ, δεν είναι σύμβολο»: Η κόρη της Ζιζέλ Πελικό αποκαλύπτει τη ρήξη με τη μητέρα της μετά τη δίκη του «τέρατος της Αβινιόν»
3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης