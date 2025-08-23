Κλείνει μέχρι νεοτέρας το Άλσος Χωροφυλακής λόγω ερευνών για παράνομες ταφές ζώων - Δείτε βίντεο
Κλείνει μέχρι νεοτέρας το Άλσος Χωροφυλακής λόγω ερευνών για παράνομες ταφές ζώων - Δείτε βίντεο
Σε εξέλιξη οι έρευνες της Εισαγγελίας και της ΕΛΑΣ - Το άλσος χρησιμοποιήθηκε παράνομα από το 2021 για την ταφή ζώων συντροφιάς
Κλειστό παραμένει από σήμερα, Σάββατο (23/8), μέχρι νεωτέρας το Άλσος Χωροφυλακής, μετά την καταγγελία της Δημοτικής Αρχής την Πέμπτη (21/8) για παράνομες ταφές ζώων συντροφιάς στον χώρο, γεγονός που προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης καθώς και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, συνδράμοντας τις έρευνες που διεξάγονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.
Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η υπόθεση πρέπει να διαλευκανθεί πλήρως, επισημαίνοντας: «Η πόλη μας αξίζει διαφάνεια και δικαιοσύνη».
Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Κτηνιατρείο, ενώ χρησιμοποιήθηκε παράνομα από το 2021 για την ταφή ζώων συντροφιάς. Σύμφωνα με τις καταγγελίες υπάρχουν σημεία εντός του Άλσους Χωροφυλακής όπου είναι θαμμένα δεκάδες ζώα.
Η Όλγα Δούρου, Αντιδήμαρχος Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας, μίλησε στο orangepress.gr, τονίζοντας «ότι στον χώρο του Άλσους έχουν ταφεί δεκάδες ζώα.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκαν εδώ πέρα, με τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου. Αμέσως μόλις λάβαμε αυτή την καταγγελία, και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ήρθαμε στον χώρο του Άλσους με ειδικό συνεργείο και πραγματοποιήσαμε αυτοψία».
Όπως εξηγεί, «η αυτοψία έδειξε ότι υπήρχε όντως ένας σκελετός αρχικά και στη συνέχεια εντοπίσαμε και άλλους. Καλέσαμε αμέσως την αστυνομία, η οποία ήρθε εδώ. Στη συνεχεία, αποκλείσαμε τον χώρο με τους εργαζόμενους της Δημοτικής Αστυνομίας. Εγώ πήγα στο τμήμα για να καταθέσω μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις παράνομες αυτές ταφές ζώων στο Άλσος».
Η κ. Δούρου υπογραμμίζει ότι αυτή η παράνομη ταφή εγκυμονεί υγειονομικούς κινδύνους καθώς στο Άλσος Χωροφυλακής παίζουν πολλά παιδιά, ενώ τόνισε πως υπάρχει η νομότυπη διαδικασία για τα ζώα που πεθαίνουν:
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης καθώς και της Διεύθυνσης Πρασίνου και Αστικής Πανίδας, συνδράμοντας τις έρευνες που διεξάγονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.
Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι η υπόθεση πρέπει να διαλευκανθεί πλήρως, επισημαίνοντας: «Η πόλη μας αξίζει διαφάνεια και δικαιοσύνη».
Κλείνει το Άλσος Χωροφυλακής— Haris Doukas (@h_doukas) August 23, 2025
Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό από σήμερα 23/08/2025 και μέχρι νεωτέρας, λόγω της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς που κατήγγειλε η… pic.twitter.com/u8VZ1DZ9Pv
Παράνομο νεκροταφείο ζώων στην ΑθήναΈνα παράνομο νεκροταφείο ζώων ήρθε στο φως της δημοσιότητας στην «καρδιά» του Άλσους Χωροφυλακής στην Αθήνα, ύστερα από καταγγελίες πολιτών στον Δήμο Αθηναίων.
Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο συγκεκριμένος χώρος βρίσκεται κοντά στο Δημοτικό Κτηνιατρείο, ενώ χρησιμοποιήθηκε παράνομα από το 2021 για την ταφή ζώων συντροφιάς. Σύμφωνα με τις καταγγελίες υπάρχουν σημεία εντός του Άλσους Χωροφυλακής όπου είναι θαμμένα δεκάδες ζώα.
Η Όλγα Δούρου, Αντιδήμαρχος Διαγενεακής Αλληλεγγύης, Αστικής Πανίδας και Ζωοφιλίας, μίλησε στο orangepress.gr, τονίζοντας «ότι στον χώρο του Άλσους έχουν ταφεί δεκάδες ζώα.
Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκαν εδώ πέρα, με τη συμμετοχή υπαλλήλων του Δήμου. Αμέσως μόλις λάβαμε αυτή την καταγγελία, και σε συνεννόηση με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ήρθαμε στον χώρο του Άλσους με ειδικό συνεργείο και πραγματοποιήσαμε αυτοψία».
Όπως εξηγεί, «η αυτοψία έδειξε ότι υπήρχε όντως ένας σκελετός αρχικά και στη συνέχεια εντοπίσαμε και άλλους. Καλέσαμε αμέσως την αστυνομία, η οποία ήρθε εδώ. Στη συνεχεία, αποκλείσαμε τον χώρο με τους εργαζόμενους της Δημοτικής Αστυνομίας. Εγώ πήγα στο τμήμα για να καταθέσω μήνυση κατά παντός υπευθύνου για τις παράνομες αυτές ταφές ζώων στο Άλσος».
Η κ. Δούρου υπογραμμίζει ότι αυτή η παράνομη ταφή εγκυμονεί υγειονομικούς κινδύνους καθώς στο Άλσος Χωροφυλακής παίζουν πολλά παιδιά, ενώ τόνισε πως υπάρχει η νομότυπη διαδικασία για τα ζώα που πεθαίνουν:
«Ο Δήμος Αθηναίων έχει νόμιμο τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τα νεκρά ζώα, ο οποίος είναι η καύση. Πέρα από τις νομικές διαδικασίες που γίνονται σε συνεργασία με την εισαγγελία και την αστυνομία, είμαστε σε διαδικασία εσωτερικής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για να δούμε ποια είναι η πηγή. Τα ζώα που έχουμε βρει προς το παρόν είναι παλιά, από το 2021.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε μέχρι πότε έχει συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αλλά είναι κάτι που θα το διερευνήσουμε με τη βοήθεια της ΕΔΕ» αναφέρει καταλήγοντας η Όλγα Δούρου.
Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε μέχρι πότε έχει συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αλλά είναι κάτι που θα το διερευνήσουμε με τη βοήθεια της ΕΔΕ» αναφέρει καταλήγοντας η Όλγα Δούρου.
Ειδήσεις σήμερα:
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα