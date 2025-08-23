Κλείνει μέχρι νεοτέρας το Άλσος Χωροφυλακής λόγω ερευνών για παράνομες ταφές ζώων - Δείτε βίντεο

Κλείνει το Άλσος Χωροφυλακής Το Άλσος Χωροφυλακής θα παραμείνει κλειστό από σήμερα 23/08/2025 και μέχρι νεωτέρας, λόγω της εκτεταμένης έρευνας που πραγματοποιούν η Εισαγγελία και η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με την υπόθεση παράνομων ταφών ζώων συντροφιάς που κατήγγειλε η… pic.twitter.com/u8VZ1DZ9Pv

«Ο Δήμος Αθηναίων έχει νόμιμο τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τα νεκρά ζώα, ο οποίος είναι η. Πέρα από τις νομικές διαδικασίες που γίνονται σε συνεργασία με την εισαγγελία και την αστυνομία, είμαστε σε διαδικασία εσωτερικής Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ) για να δούμε ποια είναι η πηγή. Τα ζώα που έχουμε βρει προς το παρόν είναι παλιά, από το 2021.Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε μέχρι πότε έχει συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αλλά είναι κάτι που θα το διερευνήσουμε με τη βοήθεια της ΕΔΕ» αναφέρει καταλήγοντας η Όλγα Δούρου.