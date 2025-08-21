Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός 18χρονου σε συμπλοκή στη Νέα Ιωνία
Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός 18χρονου σε συμπλοκή στη Νέα Ιωνία
Η αστυνομία ερεύνα το περιστατικό, ενώ δεν έχει υποβληθεί μήνυση ούτε έχουν γίνει συλλήψεις
Ένας διαπληκτισμός μεταξύ νεαρών τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/8) στη Νέα Ιωνία του Βόλου κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό, όταν ένας 18χρονος από τους εμπλεκόμενους στην προσπάθειά του να διαφύγει καρφώθηκε σε μπετόβεργα που του διαπέρασε το πόδι.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από αυτούς βρέθηκε στο στόχαστρο των υπολοίπων και, επιχειρώντας να ξεφύγει, πήδηξε έναν τοίχο που οδηγούσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.
Εκεί, έπεσε σε παρτέρι, όπου προεξήχε μπετόβεργα, η οποία διαπέρασε τον μηρό του. Ο νεαρός, αιμόφυρτος, άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ζήτησαν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου για να κοπεί με τροχό η σιδερόβεργα και να καταστεί εφικτή η μεταφορά του τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου.
Παράλληλα, στο σημείο μετέβη και η Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει υποβληθεί μήνυση ούτε έχουν γίνει συλλήψεις.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από αυτούς βρέθηκε στο στόχαστρο των υπολοίπων και, επιχειρώντας να ξεφύγει, πήδηξε έναν τοίχο που οδηγούσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.
Εκεί, έπεσε σε παρτέρι, όπου προεξήχε μπετόβεργα, η οποία διαπέρασε τον μηρό του. Ο νεαρός, αιμόφυρτος, άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ζήτησαν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου για να κοπεί με τροχό η σιδερόβεργα και να καταστεί εφικτή η μεταφορά του τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου.
Παράλληλα, στο σημείο μετέβη και η Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει υποβληθεί μήνυση ούτε έχουν γίνει συλλήψεις.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε βίλες έμεναν οι 6 της τουρκικής μαφίας που συνελήφθησαν στην Αττική - Στο μικροσκόπιο οι σημειώσεις τους
Βίντεο: Διάσωση θρίλερ με SUP στην Θεσσαλονίκη - Πατέρας παρασύρθηκε προσπαθώντας να φτάσει τα παιδιά του
Οι Έλληνες προτιμούν το εξωτερικό για διακοπές - Πού ταξιδεύουν και πόσα ξοδεύουν
Σε βίλες έμεναν οι 6 της τουρκικής μαφίας που συνελήφθησαν στην Αττική - Στο μικροσκόπιο οι σημειώσεις τους
Βίντεο: Διάσωση θρίλερ με SUP στην Θεσσαλονίκη - Πατέρας παρασύρθηκε προσπαθώντας να φτάσει τα παιδιά του
Οι Έλληνες προτιμούν το εξωτερικό για διακοπές - Πού ταξιδεύουν και πόσα ξοδεύουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα