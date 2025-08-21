Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός 18χρονου σε συμπλοκή στη Νέα Ιωνία
Η αστυνομία ερεύνα το περιστατικό, ενώ δεν έχει υποβληθεί μήνυση ούτε έχουν γίνει συλλήψεις

Ένας διαπληκτισμός μεταξύ νεαρών τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/8) στη Νέα Ιωνία του Βόλου κατέληξε σε σοβαρό τραυματισμό, όταν ένας 18χρονος από τους εμπλεκόμενους στην προσπάθειά του να διαφύγει καρφώθηκε σε μπετόβεργα που του διαπέρασε το πόδι.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ένας από αυτούς βρέθηκε στο στόχαστρο των υπολοίπων και, επιχειρώντας να ξεφύγει, πήδηξε έναν τοίχο που οδηγούσε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας.

Εκεί, έπεσε σε παρτέρι, όπου προεξήχε μπετόβεργα, η οποία διαπέρασε τον μηρό του. Ο νεαρός, αιμόφυρτος, άρχισε να καλεί σε βοήθεια. Οι γείτονες που άκουσαν τις φωνές ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες, οι οποίοι, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, ζήτησαν τη συνδρομή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου για να κοπεί με τροχό η σιδερόβεργα και να καταστεί εφικτή η μεταφορά του τραυματία στο Νοσοκομείο Βόλου.

Παράλληλα, στο σημείο μετέβη και η Αστυνομία, η οποία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το επεισόδιο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει υποβληθεί μήνυση ούτε έχουν γίνει συλλήψεις.

