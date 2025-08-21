Ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε λεωφορείο με Σέρβους τουρίστες στην Εγνατία - Τρεις τραυματίες
Ανήλικοι πέταξαν πέτρες σε λεωφορείο με Σέρβους τουρίστες στην Εγνατία - Τρεις τραυματίες

H επίθεση  σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην Εγνατία Οδό, πριν την έξοδο για την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Βεροίας

Επίθεση με πέτρες δέχθηκε, χθες αργά το βράδυ, λεωφορείο που μετέφερε 38 Σέρβους τουρίστες.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό, πριν την έξοδο για την παλαιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Βεροίας.

Η επίθεση σύμφωνα με την καταγγελία που έγινε στις αστυνομικές αρχές πραγματοποιήθηκε από τέσσερα άτομα, πιθανότατα ανήλικα.

Από την επίθεση έσπασε η τζαμαρία του λεωφορείου και τραυματίστηκαν τρία άτομα. Ο ένας εξ αυτών, ο 64χρονος δεύτερος οδηγός του λεωφορείου μεταφέρθηκε ελαφρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ από όπου αποχώρησε μετά την παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ άλλοι δύο Σέρβοι τουρίστες τραυματίστηκαν, επίσης, ελαφρά αλλά δεν θέλησαν να διακομιστούν στο νοσοκομείο.

Μετά από έρευνες η αστυνομία προχώρησε σε δύο προσαγωγές, ωστόσο, δεν προέκυψε κάτι σε βάρος των ατόμων και αποχώρησαν.



Πηγή: voria.gr

