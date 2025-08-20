Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Μουριά έπεσε και καταπλάκωσε δύο άτομα σε αυλή σπιτιού στην Πάτρα
Κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στα Αραχωβίτικα Πάτρας, όταν μια μουριά κατέρρευσε μέσα σε αυλή σπιτιού και καταπλάκωσε δύο άτομα.
Σύμφωνα με το tempo24, οι περίοικοι που άκουσαν τον θόρυβο έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν, με τη συνδρομή και άλλων κατοίκων της περιοχής, να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες. Στη συνέχεια τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε τοπικό νοσοκομείο.
Όταν στο σημείο έφτασε η δύναμη της Πυροσβεστικής μαζί με κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, τα δύο άτομα είχαν ήδη απεγκλωβιστεί από τους κατοίκους.
Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.
