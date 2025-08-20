Μουριά έπεσε και καταπλάκωσε δύο άτομα σε αυλή σπιτιού στην Πάτρα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα ΕΚΑΒ Πτώση δέντρου

Μουριά έπεσε και καταπλάκωσε δύο άτομα σε αυλή σπιτιού στην Πάτρα

Κάτοικοι της περιοχής κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες, που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ

Μουριά έπεσε και καταπλάκωσε δύο άτομα σε αυλή σπιτιού στην Πάτρα
1 ΣΧΟΛΙΟ
Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στα Αραχωβίτικα Πάτρας, όταν μια μουριά κατέρρευσε μέσα σε αυλή σπιτιού και καταπλάκωσε δύο άτομα.

Σύμφωνα με το tempo24, οι περίοικοι που άκουσαν τον θόρυβο έσπευσαν άμεσα στο σημείο και κατάφεραν, με τη συνδρομή και άλλων κατοίκων της περιοχής, να απεγκλωβίσουν τους τραυματίες. Στη συνέχεια τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε τοπικό νοσοκομείο.

Όταν στο σημείο έφτασε η δύναμη της Πυροσβεστικής μαζί με κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ, τα δύο άτομα είχαν ήδη απεγκλωβιστεί από τους κατοίκους.

Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών.



Ειδήσεις σήμερα:

«Σύννεφο» τα καρφώματα για καταλήψεις, ναυαγοσώστες και παρανομίες σε παραλίες - Οι πρωταθλητές της αυθαιρεσίας

Απίστευτη περιπέτεια για 19χρονο Κινέζο: Πήγε για ταξίδι στην Ταϊλάνδη με την 17χρονη σύντροφό του και αυτή τον πούλησε για σκλάβο στη Μιανμάρ!

Εκτελέστηκε με ένεση 67χρονος θανατοποινίτης στη Φλόριντα - Ήταν η 29η εκτέλεση της χρονιάς στις ΗΠΑ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης