Έξι μήνες φυλακή στους μετανάστες που επιχείρησαν να δραπετεύσουν από κλειστή δομή φιλοξενίας στον Δήμο Σιντικής
Έξι μήνες φυλακή στους μετανάστες που επιχείρησαν να δραπετεύσουν από κλειστή δομή φιλοξενίας στον Δήμο Σιντικής
Χάνουν το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου - «Δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή σε όσους παρανομούν» λένε από το υπουργείο Μετανάστευσης
Ποινή φυλάκισης έξι μηνών επιβλήθηκε στους έξι μετανάστες που επιχείρησαν να δραπετεύσουν από κλειστή δομή φιλοξενίας στον Δήμο Σιντικής.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου και όπως έγινε γνωστό οι έξι μετανάστες μεταφέρονται πλέον στις φυλακές Νιγρίτας.
Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με την πράξη τους χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου, καθώς, όπως υπογραμμίζεται, «δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή σε όσους παρανομούν».
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι έξι παράτυποι μετανάστες που είχαν μεταφεθεί στην κλειστή δομή του δήμου Σιντικής από την Κρήτη, επιχείρησαν να δραπετεύσουν χθες το βράδυ μεταξύ 22:00 με 23:00 κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης.
Άμεσα συνελήφθησαν οι πέντε παράτυποι μετανάστες και λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο έκτος από αστυνομικούς σε επιχείρηση αναζήτησης σε δασώδη περιοχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τη διαδικασία του αυτοφώρου και όπως έγινε γνωστό οι έξι μετανάστες μεταφέρονται πλέον στις φυλακές Νιγρίτας.
Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, με την πράξη τους χάνουν αυτομάτως το δικαίωμα υποβολής αίτησης ασύλου, καθώς, όπως υπογραμμίζεται, «δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή σε όσους παρανομούν».
Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι έξι παράτυποι μετανάστες που είχαν μεταφεθεί στην κλειστή δομή του δήμου Σιντικής από την Κρήτη, επιχείρησαν να δραπετεύσουν χθες το βράδυ μεταξύ 22:00 με 23:00 κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης.
Άμεσα συνελήφθησαν οι πέντε παράτυποι μετανάστες και λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο έκτος από αστυνομικούς σε επιχείρηση αναζήτησης σε δασώδη περιοχή.
Ειδήσεις σήμερα:
Πλειστηριασμοί: Παλιά και νέα ονόματα στη λίστα με τους επώνυμους που χάνουν περιουσίες
Τουρίστρια στη Βενετία έπιασε 14χρονη κλέφτρα πορτοφολιών - Την κρατούσε από τα μαλλιά μέχρι να τη συλλάβει η αστυνομία, δείτε βίντεο
Λευκός Οίκος: Οι φωτογραφίες του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών από το Οβάλ Γραφείο - «Σαν δάσκαλος με τους μαθητές του» σχολιάζουν
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα