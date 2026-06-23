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Live η κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Συγγρού και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Live η κίνηση στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Συγγρού και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί της Τρίτης (23/6) σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου
Με υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν και σήμερα, Τρίτη (23/6), οι οδηγοί, που κινούνται στους κεντρικούς δρόμους του λεκανοπεδίου Αττικής, καθώς αυξημένη είναι η κίνηση από νωρίς το πρωί σε αρκετούς από αυτούς.
Live η κίνηση στους δρόμους: Πού υπάρχουν προβλήματαΣυγκεκριμένα, ουρές χιλιομέτρων έχουν ήδη σχηματιστεί στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.
Αυξημένη η κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγγρού, από το ύψος της Λαγουμιτζή, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Παρόμοια η κατάσταση στην Καλλιρόης και στην Κηφισίας, στο ρεύμα ανόδου, από το ύψος της Κατεχάκη. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 23, 2026
20'-25' από Φυλής έως Κηφισίας,
10'-15' στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα :
5'-10' στην έξοδο για Λαμία,
5'-10' από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/v3xVTWPjw3
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