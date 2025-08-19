Σέρρες: Απέδρασε παράτυπος μετανάστης από την κλειστή δομή του Δήμου Σιντικής
Σέρρες: Απέδρασε παράτυπος μετανάστης από την κλειστή δομή του Δήμου Σιντικής

Πέντε ακόμα προσπάθησαν να διαφύγουν, ωστόσο οι Αρχές τους βρήκαν και συνελήφθησαν

Σέρρες: Απέδρασε παράτυπος μετανάστης από την κλειστή δομή του Δήμου Σιντικής
Παράτυπος μετανάστης που απέδρασε από την κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Σιντικής στις Σέρρες αναζητείται από την αστυνομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ χθες το βράδυ μεταξύ 22:00 με 23:00 κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης έξι παράτυποι μετανάστες αποπειράθηκαν να αποδράσουν από την κλειστή δομή στη θέση κλειδί του Δήμου Σιντικής όπου κρατούνται (είχαν μεταφερθεί πρόσφατα από την Κρήτη).

Οι πέντε συνελήφθησαν αλλά ένας συνεχίζει και διαφεύγει.

Από εκείνη την ώρα σήμανε συναγερμός και αστυνομικοί που ενισχύθηκαν με διμοιρίες από Θεσσαλονίκη και Κιλκίς ξεκίνησαν την αναζήτηση σε όλη την περιοχή.


