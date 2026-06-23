Ένα Πανεπιστήμιο που αλλάζει: Απολογισμός των Πρυτανικών Αρχών για τον πρώτο χρόνο διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Κυριάκος Αναστασιάδης, Πρύτανης ΑΠΘ: «Στρατηγικός μας στόχος είναι η μετατροπή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου σε ένα διεθνές, καινοτόμο και βιώσιμο δημόσιο Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα, που θα ανταγωνίζεται ισότιμα τα μεγάλα ευρωπαϊκά Ιδρύματα»

Πρυτανικές Αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, παρουσιάζοντας ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που αφορούν τη διεθνοποίηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη φοιτητική μέριμνα, την έρευνα, τις υποδομές και τη θεσμική ανασυγκρότηση του Ιδρύματος.



Ο απολογισμός, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Ιουνίου 2026, περιγράφει το πρώτο έτος ως περίοδο «πυκνή σε πρωτοβουλίες» με στόχο τη μετάβαση του Πανεπιστημίου σε μια νέα εποχή, στο πλαίσιο της δεύτερης εκατονταετίας του.



«Το Πανεπιστήμιο της δεύτερης εκατονταετίας» Στην κεντρική τοποθέτησή του, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, υπογραμμίζει ότι το ΑΠΘ, ως κορυφαίο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας και σημαντικό ίδρυμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηφιακής μετάβασης, της διεθνοποίησης και των νέων κοινωνικών και δημογραφικών προκλήσεων.



Κεντρικός στρατηγικός στόχος, όπως σημειώνεται, είναι η μετατροπή του ΑΠΘ σε διεθνές, καινοτόμο και βιώσιμο πανεπιστήμιο, με ισχυρή κοινωνική και αναπτυξιακή επίδραση.



«Πριν από έναν χρόνο αναλάβαμε ως Πρυτανική Αρχή την ευθύνη διοίκησης του Αριστοτελείου σε μια ιστορική στιγμή, στην επέτειο των εκατό χρόνων του Πανεπιστημίου μας. Η ευνοϊκή συγκυρία να συμπέσει αυτή η διοικητική μετάβαση με την αφετηρία της δεύτερης εκατονταετίας, μας υποχρεώνει σε επαναπροσδιορισμό και σε επανεκκίνηση.







Γι’ αυτό και ο πρώτος χρόνος της Πρυτανικής μας Αρχής δεν ήταν ένας ακόμη χρόνος διαχείρισης. Ήταν ένας πυκνός χρόνος πρωτοβουλιών και κοινής προσπάθειας προκειμένου να θέσουμε τα θεμέλια ενός πιο διεθνοποιημένου, πιο ψηφιακού, πιο εξωστρεφούς, πιο φοιτητοκεντρικού και πιο επιδραστικού Πανεπιστημίου για τη χώρα», επισημαίνει ο ίδιος.



Όπως προσθέτει δε, «πιστεύουμε ότι η μεγάλη πρόκληση για το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο η επιβίωσή του, αλλά η πρωταγωνιστική του παρουσία. Το δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο εκπαιδευτικός θεσμός, είναι παράγοντας ισχύος της χώρας ως παραγωγός γνώσης, έρευνας, καινοτομίας, πολιτισμού και κοινωνικής κινητικότητας. Για τον λόγο αυτόν η στρατηγική μας στηρίχθηκε σε έναν κεντρικό στόχο: να μετατραπεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σε ένα πραγματικά διεθνές, καινοτόμο και βιώσιμο δημόσιο Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα. σε ένα Πανεπιστήμιο που θα ανταγωνίζεται ισότιμα τα μεγάλα ευρωπαϊκά Ιδρύματα. σε ένα Πανεπιστήμιο που θα παράγει γνώση, αλλά και ευκαιρίες, που θα μετατρέπει την ακαδημαϊκή αριστεία σε κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα. σε ένα Πανεπιστήμιο συμβατό με τη γενιά των φοιτητών και φοιτητριών του».



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όπου είχε αναφερθεί εκτενώς στις στρατηγικές επιλογές και στη συνολική κατεύθυνση μετασχηματισμού του Αριστοτελείου, οι οποίες πλέον αποτυπώνονται και στον ετήσιο απολογισμό.



Εκτεταμένη διεθνοποίηση Η διεθνοποίηση αποτέλεσε τον βασικό άξονα του πρώτου έτους, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιτυχία του πρώτου Αγγλόγλωσσου Προγράμματος Ιατρικής στην Ελλάδα.



Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνονται 9 νέα αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα σε τελικό στάδιο πιστοποίησης και 7 επιπλέον νέα προγράμματα - εκ των οποίων 6 αγγλόφωνα. Το πρώτο γαλλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα. Τρία dual master προγράμματα με πανεπιστήμια των ΗΠΑ και Καναδά: το Texas A&M University, το University of Nebraska και το Western University του Καναδά. Ο σχεδιασμός τεσσάρων κοινών προπτυχιακών προγραμμάτων με αμερικανικά ΑΕΙ και ένα με ευρωπαϊκό ίδρυμα.



Σε έναν συνολικό απολογισμό του πρώτου έτους διοίκησης προχώρησαν οι, παρουσιάζοντας ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων που αφορούν τη διεθνοποίηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τη φοιτητική μέριμνα, την έρευνα, τις υποδομές και τη θεσμική ανασυγκρότηση του Ιδρύματος.Ο απολογισμός, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις 22 Ιουνίου 2026, περιγράφει το πρώτο έτος ως περίοδο «πυκνή σε πρωτοβουλίες» με στόχο τη μετάβαση του Πανεπιστημίου σε μια νέα εποχή, στο πλαίσιο της δεύτερης εκατονταετίας του.Στην κεντρική τοποθέτησή του, ο Πρύτανης, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, υπογραμμίζει ότι το ΑΠΘ, ως κορυφαίο δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας και σημαντικό ίδρυμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία, λόγω της τεχνητής νοημοσύνης, της ψηφιακής μετάβασης, της διεθνοποίησης και των νέων κοινωνικών και δημογραφικών προκλήσεων.Κεντρικός στρατηγικός στόχος, όπως σημειώνεται, είναι η μετατροπή του ΑΠΘ σε διεθνές, καινοτόμο και βιώσιμο πανεπιστήμιο, με ισχυρή κοινωνική και αναπτυξιακή επίδραση.«Πριν από έναν χρόνο αναλάβαμε ως Πρυτανική Αρχή την ευθύνη διοίκησης του Αριστοτελείου σε μια ιστορική στιγμή, στην επέτειο των εκατό χρόνων του Πανεπιστημίου μας. Η ευνοϊκή συγκυρία να συμπέσει αυτή η διοικητική μετάβαση με την αφετηρία της δεύτερης εκατονταετίας, μας υποχρεώνει σε επαναπροσδιορισμό και σε επανεκκίνηση.Όχι γιατί το Αριστοτέλειο υστερεί −είναι, άλλωστε, το κορυφαίο δημόσιο Πανεπιστήμιο της χώρας και ένα από τα σημαντικότερα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης−, αλλά γιατί ένας τόσο σημαντικός οργανισμός οφείλει να επαναπροσδιορίζει διαρκώς −πόσο μάλλον σε μια τέτοια ιστορική συγκυρία γι’ αυτόν− τον ρόλο του σε έναν κόσμο που αλλάζει με πρωτοφανή ταχύτητα. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ψηφιακή μετάβαση, η διεθνοποίηση της εκπαίδευσης, η κινητικότητα των επιστημόνων, οι νέες κοινωνικές ανάγκες και οι δημογραφικές προκλήσεις απαιτούν νέα εργαλεία, νέες πολιτικές και κυρίως νέα νοοτροπία.Γι’ αυτό και ο πρώτος χρόνος της Πρυτανικής μας Αρχής δεν ήταν ένας ακόμη χρόνος διαχείρισης. Ήταν ένας πυκνός χρόνος πρωτοβουλιών και κοινής προσπάθειας προκειμένου να θέσουμε τα θεμέλια ενός πιο διεθνοποιημένου, πιο ψηφιακού, πιο εξωστρεφούς, πιο φοιτητοκεντρικού και πιο επιδραστικού Πανεπιστημίου για τη χώρα», επισημαίνει ο ίδιος.Όπως προσθέτει δε, «πιστεύουμε ότι η μεγάλη πρόκληση για το ελληνικό δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο η επιβίωσή του, αλλά η πρωταγωνιστική του παρουσία. Το δημόσιο Πανεπιστήμιο δεν είναι μόνο εκπαιδευτικός θεσμός, είναι παράγοντας ισχύος της χώρας ως παραγωγός γνώσης, έρευνας, καινοτομίας, πολιτισμού και κοινωνικής κινητικότητας. Για τον λόγο αυτόν η στρατηγική μας στηρίχθηκε σε έναν κεντρικό στόχο: να μετατραπεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σε ένα πραγματικά διεθνές, καινοτόμο και βιώσιμο δημόσιο Πανεπιστήμιο του 21ου αιώνα. σε ένα Πανεπιστήμιο που θα ανταγωνίζεται ισότιμα τα μεγάλα ευρωπαϊκά Ιδρύματα. σε ένα Πανεπιστήμιο που θα παράγει γνώση, αλλά και ευκαιρίες, που θα μετατρέπει την ακαδημαϊκή αριστεία σε κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα. σε ένα Πανεπιστήμιο συμβατό με τη γενιά των φοιτητών και φοιτητριών του».Υπενθυμίζεται, ότι ο Πρύτανης είχε παραχωρήσει αποκλειστική συνέντευξη στο protothema.gr στις 18/6, με αφορμή τη συμπλήρωση ενός έτους από την έναρξη της θητείας του,όπου είχε αναφερθεί εκτενώς στις στρατηγικές επιλογές και στη συνολική κατεύθυνση μετασχηματισμού του Αριστοτελείου, οι οποίες πλέον αποτυπώνονται και στον ετήσιο απολογισμό.Η διεθνοποίηση αποτέλεσε τον βασικό άξονα του πρώτου έτους, με ιδιαίτερη αναφορά στην επιτυχία του πρώτου Αγγλόγλωσσου Προγράμματος Ιατρικής στην Ελλάδα.Μεταξύ των δράσεων περιλαμβάνονται 9 νέα αγγλόφωνα προπτυχιακά προγράμματα σε τελικό στάδιο πιστοποίησης και 7 επιπλέον νέα προγράμματα - εκ των οποίων 6 αγγλόφωνα. Το πρώτο γαλλόφωνο προπτυχιακό πρόγραμμα στην Ελλάδα. Τρία dual master προγράμματα με πανεπιστήμια των ΗΠΑ και Καναδά: το Texas A&M University, το University of Nebraska και το Western University του Καναδά. Ο σχεδιασμός τεσσάρων κοινών προπτυχιακών προγραμμάτων με αμερικανικά ΑΕΙ και ένα με ευρωπαϊκό ίδρυμα.

Παράλληλα, το ΑΠΘ, υπέγραψε τη Magna Carta Universitatum στο Λονδίνο ενισχύοντας τη διεθνή θεσμική παρουσία του Ιδρύματος. Ανέλαβε τη διοργάνωση του παγκόσμιου συνεδρίου Scholars at Risk το 2027 στη Θεσσαλονίκη. Ενίσχυσε διεθνείς συνεργασίες και στρατηγικές συμμαχίες. Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη μετάβαση από το «brain gain» στο «brain circulation», δηλαδή τη συνεχή κυκλοφορία γνώσης, ιδεών, φοιτητών, φοιτητριών και επιστημόνων μεταξύ της Ελλάδας και του κόσμου.



Φοιτητική εμπειρία και μέριμνα Η φοιτητική μέριμνα χαρακτηρίζεται ως «πολιτική ισότητας ευκαιριών» και όχι απλώς διοικητική λειτουργία, με στόχο τη μετατροπή του Ιδρύματος σε «Πανεπιστήμιο φοιτητικής εμπειρίας».



Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίστηκε κανονισμός λειτουργίας φοιτητικών εστιών, καταγράφηκαν δικαιούχοι και διαθέσιμα δωμάτια ενώ παράλληλα, ξεκίνησαν ανακαινίσεις εστιών με χρηματοδότηση από ΕΛΚΕ, ΙΝΕΔΙΒΙΜ, ΥΠΑΙΘΑ και χορηγούς. Επίσης, σχεδιάζονται νέες εστίες μέσω ΣΔΙΤ, ανακαινίζονται τα κτήρια της φοιτητικής λέσχης και δημιουργείται Κέντρο Φοιτητικής Υποστήριξης. Όλα, με σκοπό την πλήρη αναβάθμιση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών και φοιτητριών στις εστίες.



Επιπλέον, μέσω ΕΣΠΑ υλοποιείται έργο προσβασιμότητας με 35 ειδικούς επιστήμονες και ενισχύεται το Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης με πέντε επιστήμονες.



Μία ακόμη αξιοσημείωτη προσπάθεια καταγράφεται με την καθιέρωση ‘φοιτητικού βαρόμετρου’ για τη συνεχή αποτύπωση αναγκών, ακαδημαϊκών συνθηκών και των τάσεων που διαμορφώνουν καθημερινά τη σχέση Πανεπιστημίου και φοιτητών- φοιτητριών. Με τον τρόπο αυτό, καθιερώνεται μία διαδραστική σχέση Διοίκησης και φοιτητών-φοιτητριών, που επιτρέπει την προσαρμογή των πολιτικών και δράσεων της Πρυτανείας στα χαρακτηριστικά και στις ανάγκες τους.



Ψηφιακός μετασχηματισμός Ο ψηφιακός μετασχηματισμός χαρακτηρίζεται ως «υπαρξιακή ανάγκη» για το Ίδρυμα, καθώς θεωρείται προϋπόθεση βιωσιμότητας.



Μεταξύ των παρεμβάσεων συμπεριλαμβάνονται η αναβάθμιση ηλεκτρονικής γραμματείας και συγκεκριμένα, η πρωτοποριακή σχεδίαση του σύγχρονου πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικής γραμματείας UniverSIS που βασίζεται σε ανοιχτό κώδικα, στον σχεδιασμό νέων πλατφορμών εκπαίδευσης. Επίσης, η πιλοτική χρήση AI και «κύβου εμβύθισης» στην εκπαίδευση, οι εξετάσεις με τη χρήση tablets με χρηματοδότηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στο ίδιο πλαίσιο, αναπτύχθηκε και πλέον χρησιμοποιείται από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες το Aristomate, μια ολοκληρωμένη εφαρμογή κινητού τηλεφώνου με δεκάδες ψηφιακές υπηρεσίες και panic button, ενώ είναι σε φάση σχεδιασμού και η αντίστοιχη εφαρμογή για το προσωπικό του Πανεπιστημίου.



Ακαδημαϊκά προγράμματα και ευρωπαϊκή διάσταση Στο πλαίσιο του απολογισμού, καταγράφεται ο εξορθολογισμός διαδικασιών ίδρυσης και πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών, το ψηφιακό σύστημα διαχείρισης φακέλων και προθεσμιών, η μείωση του διοικητικού φόρτου. Η ενίσχυση ελέγχων νομιμότητας και ποιότητας. Η επέκταση του θεσμού των Επώνυμων Εδρών με την προσθήκη, στις δύο υπάρχουσες, τριών νέων, και άλλων έξι που είναι σε φάση ίδρυσης, ενώ πολλές άλλες βρίσκονται σε φάση επεξεργασίας, με σκοπό την αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων και την εισαγωγή νέων γνωστικών αντικειμένων σ’ αυτά, ώστε να υπάρχει ουσιαστικότερη διασύνδεση με την κοινωνία και την αγορά εργασίας.



Επίσης, η ενεργός συμμετοχή στη συμμαχία EPICUR, στην οποία το Αριστοτέλειο αποτέλεσε κομβικό παράγοντα με το πρωτοποριακό πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης που τελειοποίησε το Πανεπιστήμιο, το VURS (Virtual University Registrar System), το οποίο λειτουργεί ως ένας εικονικός γραμματειακός κόμβος (Virtual Campus Management System), επιτρέποντας την απρόσκοπτη επικοινωνία και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών Πανεπιστημίων.

Επιπλέον, τρέχει η πλήρης υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Φοιτητικής Κάρτας (ESC) για όλους τους φοιτητές, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 7.000 ενεργοποιήσεις καρτών και αναβαθμίστηκε το ΚΕΔΙΒΙΜ για δια βίου μάθηση.



Έρευνα, καινοτομία και ΕΛΚΕ Στον τομέα της έρευνας, έγινε αναδιάρθρωση του ΕΛΚΕ με έμφαση στην υποστήριξη ερευνητών, υλοποιήθηκε το έργο «Στρατηγική Αριστείας» ύψους 11,87 εκατ. ευρώ. Δημιουργήθηκαν 3 spin-off εταιρείες. Ενισχύθηκαν δράσεις μεταφοράς τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας. Υποστηρίχθηκε το έργο για τη χάραξη της Στρατηγικής Ανθρώπινου Δυναμικού για Ερευνητές/Ερευνήτριες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (HRS4R) με τελικό στόχο τη διαμόρφωση εκείνου του εργασιακού περιβάλλοντος που θα επιτρέπει σε ερευνητές/τριες να διεξάγουν το έργο τους υπό βέλτιστες για αυτούς συνθήκες. Ως αποτέλεσμα, το Αριστοτέλειο στοχεύει στο να γίνει ένας ελκυστικός χώρος ανάπτυξης ερευνητικών δραστηριοτήτων συμβάλλοντας όχι μόνο στον επαναπατρισμό Ελλήνων ερευνητών/τριών ή στην αναχαίτηση του brain drain, αλλά και στην προσέλκυση αλλοδαπών ερευνητών/τριών.



Το πληροφοριακό σύστημα οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης RESCOM, το οποίο είναι δημιούργημα του ΕΛΚΕ του Αριστοτελείου, βρίσκεται σε φάση διαρκούς αναμόρφωσης και βελτίωσης ώστε να παρέχει αξιόπιστες και πάνω από όλα εύχρηστες υπηρεσίες στους χρήστες του.



Επιπλέον, αποδόθηκαν 5,75 εκατ. ευρώ για υποδομές από αποθεματικά ΕΛΚΕ (αφορά σε αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες και δομές με άμεση ανάγκη υποστήριξης λόγω κτηριακής κόπωσης), 1,35 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση τακτικού προϋπολογισμού, παρουσιάζοντας αύξηση μεγαλύτερη του 35% σε σχέση με προηγούμενες χρονιές και πάνω από 20 εκατ. ευρώ ταμειακές διευκολύνσεις για έρευνα.



Aristotle Innovation Forum Κορυφαία στιγμή της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου, υπήρξε και η δημιουργία του Aristotle Innovation Forum. Το Forum κατέδειξε τον κομβικό ρόλο του Αριστοτελείου στο οικοσύστημα καινοτομίας της χώρας, αναδεικνύοντας ότι το Πανεπιστήμιο μπορεί να λειτουργεί ως σημείο συνάντησης επιστήμης, τεχνολογίας, πολιτικής, επιχειρηματικότητας και κοινωνίας. Στο Forum συμμετείχαν περισσότεροι από 450 επιστήμονες από 26 χώρες και 14 ελληνικά Ιδρύματα, γεγονός που αποτυπώνει τη διεθνή εμβέλεια της διοργάνωσης. Η ανατροφοδότηση που συγκεντρώνεται μέσω ερωτηματολογίων από τους συμμετέχοντες επιβεβαιώνει την επιτυχία της διοργάνωσης, καθώς η συνολική αξιολόγηση κινήθηκε στο 4,5 στην κλίμακα του 5 σε όλους τους κρίσιμους δείκτες της εμπειρίας του Forum.



Υποδομές και campus Στον πρώτο χρόνο της διοίκησης έγινε ο σχεδιασμός της αναβάθμισης των δομών και του κτηριακού αποθέματος του Πανεπιστημίου, με ένταξη έργων αξίας 47,5 εκατομμύρια ευρώ στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, εκπόνηση σχεδίου που είναι σε εξέλιξη για ενεργειακή αναβάθμιση του μεγαλύτερου μέρους των κτηρίων του κεντρικού campus, έναρξη στο άμεσο επόμενο χρονικό διάστημα της ενεργειακής αναβάθμισης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης, περάτωση με συμπληρωματικά έργα της ενεργειακής αναβάθμισης της Φιλοσοφικής Σχολής, έναρξη μελετών για την ανακαίνιση των κτηρίων της Παιδαγωγικής Σχολής στην Αρχαιολογικού Μουσείου, εκκίνηση της διαδικασίας για τη συντήρηση των κτηρίων του Βοτανοδασολογικού Κήπου, καθώς και των κτηρίων της Σχολής Καλών Τεχνών στο campus της Θέρμης.



Επιπλέον, ξεκίνησαν οι μελέτες για την κατασκευή κτηρίων για το Τμήμα Πληροφορικής στη Θέρμη και την επέκταση των υποδομών του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης, την αναβάθμιση των υποδομών και της λειτουργίας του ΤΕΦΑΑ Σερρών, την τελειοποίηση των εγκαταστάσεων του Τμήματος Γεωπονίας στο Αγρόκτημα και τη σταδιακή μεταφορά των εργαστηρίων του, την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στα δάση Περτουλίου και Ταξιάρχη, την υποστήριξη των εγκαταστάσεων του Κολχικού, την υποστήριξη για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων του Τμήματος Θεάτρου και Κινηματογράφου και την υποστήριξη της λειτουργίας και των εγκαταστάσεων όλων των υπολοίπων Τμημάτων του Πανεπιστημίου, όπως θα οριστικοποιηθεί σύντομα μέσω του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Πρυτανείας που είναι σε πλήρη εξέλιξη.



Σε εξέλιξη είναι και η αναβάθμιση του κεντρικού πανεπιστημιακού campus με συνολικό πρόγραμμα πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης, επανασχεδιασμό του χωροταξικού σχεδίου, δενδροφυτεύσεις, παρεμβάσεις με έξυπνες λύσεις και οικολογικό αποτύπωμα. Παράλληλες παρεμβάσεις υλοποιούνται όμως και στα άλλα πανεπιστημιακά campuses, στη Θέρμη, στην Καλαμαριά και στην Καλάνδρα. Ειδικότερα για το τελευταίο, άρχισε η αναβάθμιση του χώρου της Καλάνδρας και η μετατροπή της από καλοκαιρινή κατασκήνωση σε campus του Πανεπιστημίου με ετήσια λειτουργία και υποδοχή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Αντίστοιχα, έχει ξεκινήσει η υποστήριξη και η αναβάθμιση της λειτουργίας του Παιδικού Κέντρου και του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου.



Τέλος, μια σημαντική προσφορά προς το Ίδρυμα είναι η υπό εξέλιξη πλήρης καταγραφή της περιουσίας τους Πανεπιστημίου, σε οριζόντια και κάθετη δόμηση, με διερεύνηση όλων των νομικών εκκρεμοτήτων, νομιμοποίηση και τακτοποίησή τους και ψηφιοποίηση των δεδομένων για τη δυνατότητα εκπόνησης μελετών και μελλοντικής αξιοποίησης.



Θεσμική ανασυγκρότηση Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενισχύθηκε η διαφάνεια και η λειτουργική του αποτελεσματικότητα. Κατά τον πρώτο χρόνο έγινε η επεξεργασία του Οργανογράμματος λειτουργίας του Ιδρύματος και η επανακατάθεσή του στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς και η εκπόνηση Εσωτερικού Κανονισμού, που βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο επεξεργασίας του πριν την απόδοσή του για δημόσια διαβούλευση.

Επίσης, αναβαθμίστηκε ο ρόλος και η λειτουργία της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστήμιου με νέο Οργανόγραμμα λειτουργίας και Εσωτερικό Κανονισμό που εκπονήθηκε και θα εφαρμοστεί μετά την ψήφισή του από το Συμβούλιο Διοίκησης, με σκοπό τον σύγχρονο τρόπο λειτουργίας της και την απόδοση όλου του οικονομικού ετήσιου οφέλους της στο ταμείο του Πανεπιστημίου.



Εξωστρέφεια και κοινωνικός ρόλος Όσον αφορά στο ‘δημόσιο πρόσωπο’ του Πανεπιστημίου, καταγράφονται σχεδόν 10 εκατ. προβολές στα social media. Τρέχει η νέα επίσημη ιστοσελίδα του Ιδρύματος. Δημιουργήθηκε το Αuth Radio ως ακαδημαϊκό ραδιόφωνο. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσε η θεσμική υποδοχή πρωτοετών στο Παλαί ντε Σπορ.



Κοινωνικές συνεργασίες και εκκρεμότητες Τον πρώτο χρόνο της διοίκησης, το Αριστοτέλειο υπέγραψε δεκάδες νέες στρατηγικές συνεργασίες, μεταξύ αυτών, με την Ακαδημία Αθηνών, το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, και διεθνείς ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς οργανισμούς. Παράλληλα, επιλύθηκαν χρόνιες εκκρεμότητες, όπως το ζήτημα του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου και το ζήτημα του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.



Με πρωτοβουλία της νέας Πρυτανικής Αρχής και του Συμβουλίου Διοίκησης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, επιλύθηκε ύστερα από πολλά χρόνια, με ξεκάθαρο και διαφανή τρόπο, ένα χρόνιο ζήτημα που αφορούσε τη λειτουργία του Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου και δημιουργούσε επί μακρόν δυσκολίες στη διαχείριση του Πανεπιστημιακού Δάσους. Σε συνέχεια της υπογραφείσας Προγραμματικής Σύμβασης για το Χιονοδρομικό Κέντρο Περτουλίου και του συνόλου των ανταποδοτικών ωφελημάτων που αυτή διασφαλίζει, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο επιδιώκει αξιοποιώντας αυτά τα οφέλη και μέσα από το σύνολο όλων των παραπάνω δράσεων, να ανοίξει ακόμη περισσότερο το δάσος στην κοινωνία, να ενισχύσει την εκπαίδευση, την έρευνα και τη διάχυση της ακαδημαϊκής γνώσης σε σχέση με τα φυσικά δασικά οικοσυστήματα, συμβάλλοντας στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη. Ως αποτέλεσμα τις ενέργειας αυτής για πρώτη φορά πέρσι μετά από τρία χρόνια, πήγαν φοιτητές και φοιτήτριες για πρακτική άσκηση στο δάσος Περτουλίου.

Σημαντική ήταν και η επίλυση της χρόνιας εκκρεμότητας Πανεπιστημίου – Κράτους, με την επέκταση της παραχώρησης λειτουργίας του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ για 30 χρόνια στο Υπουργείο Υγείας, με τη δέσμευση της διατήρησης του Πανεπιστημιακού του χαρακτήρα και της υφισταμένης λειτουργίας του στο ΕΣΥ αλλά και την εκπόνηση σχεδίου για την ανάπτυξη ενός βιοϊατρικού cluster, με την αξιοποίηση του ημιτελούς κτηρίου παραπληγικών σε Κέντρο Αποκατάστασης, τη δημιουργία ενός διεθνούς βιοϊατρικού ερευνητικού Κέντρου και την κτηριακή αναβάθμιση και ανακαίνιση του Τμήματος Ιατρικής.



Η επόμενη ημέρα «Μεταφέραμε τον δημόσιο διάλογο από τη διαχείριση των προβλημάτων στη συζήτηση για το μέλλον. Αποδείξαμε ότι το δημόσιο Πανεπιστήμιο μπορεί να είναι ταυτόχρονα ακαδημαϊκά ισχυρό, κοινωνικά χρήσιμο, διεθνώς εξωστρεφές και τεχνολογικά πρωτοπόρο», δηλώνει ο Πρύτανης, για να καταλήξει: «Μπροστά μας έχουμε μεγάλες προκλήσεις: την ολοκλήρωση της διεθνοποίησης, την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών, τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών, την ψηφιακή μετάβαση, την ενίσχυση της έρευνας από την προπτυχιακή εκπαίδευση, την ανάπτυξη νέων συνεργασιών, την περαιτέρω σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την παραγωγή. Η δεύτερη εκατονταετία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, για όλους μας, ξεκίνησε. Και ξεκίνησε με αυτοπεποίθηση, με φιλοδοξία, με πίστη στους ανθρώπους μας, με πίστη στους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας, με πίστη ότι η γνώση, η έρευνα και η παιδεία παραμένουν η σημαντικότερη επένδυση για το μέλλον της χώρας».