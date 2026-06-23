Πραγματικότητα οι εξ αποστάσεως εξετάσεις για ακρίτες και νησιώτες με 305 σταθμούς και 3.000 συστήματα τηλεϊατρικής
Πραγματικότητα οι εξ αποστάσεως εξετάσεις για ακρίτες και νησιώτες με 305 σταθμούς και 3.000 συστήματα τηλεϊατρικής
Η επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής στοχεύει στην ισότιμη και άμεση πρόσβαση στην Υγεία για απομακρυσμένες περιοχές μέσω σταθμών εξ αποστάσεως παρακολούθησης, φορητών συστημάτων και ειδικών ψηφιοποιημένων υπηρεσιών
Στις Οινούσσες εξετάστηκαν πρόσφατα μέσω τηλεϊατρικής 123 άτομα για οδοντιατρικά προβλήματα και στη συνέχεια στο νησί μετέβη ιατρική ομάδα η οποία πραγματοποίησε 330 θεραπευτικές πράξεις στους κατοίκους σε διάστημα έξι ημερών.
Παράλληλα, μέσω τηλεϊατρικής, εξετάστηκαν 50 άτομα με πνευμονολογικά προβλήματα, ενώ διαγνώστηκαν νέες περιπτώσεις Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας και βρογχικού άσθματος.
Στο ίδιο νησί πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες παρεμβάσεις από οφθαλμίατρο, δερματολόγο και ωτορινολαρυγγολόγο, οι οποίες κάλυψαν συνολικά πάνω από 200 πολίτες. Μάλιστα, η οφθαλμολογική αξιολόγηση (109 εξετασθέντες) κατέγραψε νέα περιστατικά καταρράκτη, γλαυκώματος, διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ενώ στα δερματολογικά περιστατικά πραγματοποιήθηκαν διαγνώσεις δερματίτιδας, σπίλων, καλοήθων, αλλά και προκαρκινικών βλαβών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Παράλληλα, μέσω τηλεϊατρικής, εξετάστηκαν 50 άτομα με πνευμονολογικά προβλήματα, ενώ διαγνώστηκαν νέες περιπτώσεις Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας και βρογχικού άσθματος.
Στο ίδιο νησί πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες παρεμβάσεις από οφθαλμίατρο, δερματολόγο και ωτορινολαρυγγολόγο, οι οποίες κάλυψαν συνολικά πάνω από 200 πολίτες. Μάλιστα, η οφθαλμολογική αξιολόγηση (109 εξετασθέντες) κατέγραψε νέα περιστατικά καταρράκτη, γλαυκώματος, διαβητικής αμφιβληστροειδοπάθειας, ενώ στα δερματολογικά περιστατικά πραγματοποιήθηκαν διαγνώσεις δερματίτιδας, σπίλων, καλοήθων, αλλά και προκαρκινικών βλαβών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα