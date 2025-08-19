Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Σεισμός 3,1 Ρίχτερ στο Αλιβέρι
Το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα
Σεισμική δόνηση 3,1 βαθμών σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Εύβοια.
Το επίκεντρο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είναι 10 χιλιόμετρα δυτικά από το Αλιβέρι και το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα.
