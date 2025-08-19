Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τζετ σκι συγκρούστηκε με φουσκωτό σκάφος στην Κέρκυρα - Στο νοσοκομείο 11χρονος
Σύγκρουση θαλάσσιου μοτοποδήλατου (τζετ σκι) με δύο επιβαίνοντες και φουσκωτού σκάφους σημειώθηκε στην παραλία του Ισσού, στην Κέρκυρα.
Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός στο χέρι ενός 11χρονου αλλοδαπού γερμανικής υπηκοότητας, επιβαίνοντα στο τζετ σκι, ο οποίος μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική για τις πρώτες βοήθειες.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του corfutvnews.gr, δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί. Χειριστής του jet ski ήταν ένας Έλληνας υπήκοος, ενώ οι χειριστές τόσο του τζετ σκι όσο και του σκάφους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό.
