ΕΛΑΣ.: Πάνω από 3.000 πρόστιμα για κράνος σε μία εβδομάδα - «Πρωταθλήτρια» η Αττική

- 134 στην Κεντρική Μακεδονία,- 102 στη Θεσσαλία,- 86 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,- 78 στο Βόρειο Αιγαίο,- 52 στην Ήπειρο και- 8 στη Δυτική ΜακεδονίαΠαράλληλα, η ΕΛΑΣ υπενθυμίζει ότι με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:- 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).- 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.- 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.Η εκστρατεία, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, δεν αποσκοπεί στην επιβολή κυρώσεων, αλλά στην αλλαγή της αντίληψης των οδηγών και επιβατών σχετικά με την υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου κράνους, ως στοιχειώδους μέτρου προστασίας της ζωής.«Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.Το κράνος δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι ευθύνη που σώζει ζωές» τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.