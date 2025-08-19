Προσωρινά κρατούμενος ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του στα Χανιά: Ήταν η κακιά στιγμή, ισχυρίστηκε
Προσωρινά κρατούμενος ο 56χρονος που μαχαίρωσε τη σύντροφό του στα Χανιά: Ήταν η κακιά στιγμή, ισχυρίστηκε
Ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να κάνει κακό στη γυναίκα και δήλωσε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ
Προσωρινά κρατούμενος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την απολογία του, ο 56χρονος Βούλγαρος ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου τη 45χρονη σύντροφό του στα Χανιά.
Ο 56χρονος νωρίτερα είχε περάσει το κατώφλι της εισαγγελέως για να απολογηθεί για την κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα που τον βαραίνει και συγκεκριμένα για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σημειώνεται ότι ο 56χρονος αφού ξυλοκόπησε τη γυναίκα στη συνέχεια της κατάφερε 10 μαχαιριές πισώπλατα, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Σύμφωνα με τον συνήγορο του, Πέτρο Αναστασάκη, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στην απολογία του ότι «ήταν η κακή στιγμή και δεν ήθελε να κάνει κακό στην παθούσα» ενώ όπως υποστήριξε είχε καταναλώσει αλκοόλ.
