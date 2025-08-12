Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
ΟΣΕ: Νέα μεταβατική διοίκηση και συγκρότηση εντός ημερών του νέου ενιαίου σιδηροδρομικού φορέα
Το σχέδιο πενταετούς ανασυγκρότησης με γερμανική τεχνογνωσία και νέο πλαίσιο λειτουργίας με 117 βιογραφικά από το εξωτερικό
Η Ελλάδα επιχειρεί, 2,5 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, να επανασχεδιάσει το μέλλον του σιδηροδρόμου με όρους που παραπέμπουν σε εταιρικό μετασχηματισμό μεγάλης κλίμακας.
Η αλλαγή ηγεσίας στον ΟΣΕ, η υπό διαπραγμάτευση στρατηγική συνεργασία με τη Deutsche Bahn και η ψήφιση του δεύτερου νομοσχεδίου για τον κλάδο μέσα σε λίγους μήνες, συνθέτουν ένα πλαίσιο συνολικής αναδιάταξης.
Το εύρος των αλλαγών αυτών περιλαμβάνει ανακατατάξεις και στο τιμόνι του νέου οργανισμού «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος», στον οποίο τοποθετείται ο Χρήστος Παλιός, πρώην CEO της ΕΡΓΟΣΕ και πρώην μέλος του ΔΣ της.
Ο κ. Παλιός διαδέχεται τον κ. Παναγιώτη Τερεζάκη, ο οποίος είχε αναλάβει μεταβατικός διευθύνων σύμβουλος αμέσως μετά την τραγωδία των Τεμπών, σε μια περίοδο έντονων πολιτικών πιέσεων και μεγάλης κοινωνικής αντίδρασης.
Ο κ. Τερεζάκης, με πολυετή πορεία στον σιδηρόδρομο, ο οποίος φέρεται να διατηρεί ανοικτούς διαύλους με το Μέγαρο Μαξίμου παρέμεινε στο τιμόνι του Οργανισμού από τον Μάρτιο του 2023 έως σήμερα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στόχευση της κυβέρνησης είναι η τοποθέτησή του σε άλλο πόστο κάτι που προς το παρόν δεν είναι σαφές αν θα αποδεχτεί το στέλεχος του ΟΣΕ.
Οι μεγάλες αλλαγές θα συνοδευτούν και με ανασύνθεση στην διοικητική ομάδα καθώς στη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου τοποθετείται ο κ. Ευάγγελος Χριστογιάννης, ενώ πρόεδρος παραμένει ο κ. Γιώργος Ιωάννου.
