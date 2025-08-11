Σε Εύβοια και Σποράδες ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία - Ο χάρτης του Θοδωρή Κολυδά
Τουρκία Φωτιά Θοδωρής Κολυδάς Τσανάκαλε Σποράδες Εύβοια

Σε Εύβοια και Σποράδες ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία - Ο χάρτης του Θοδωρή Κολυδά

Μάχη με τις φλόγες στο Τσανάκαλε - Για ακόμα μία ημέρα ο καπνός διέσχισε το Αιγαίο

Σε Εύβοια και Σποράδες ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία - Ο χάρτης του Θοδωρή Κολυδά
Νέες πυρκαγιές ξέσπασαν σήμερα στη βορειοδυτική Τουρκία, προκαλώντας μεγάλες ανησυχίες για την ασφάλεια των πολιτών και τη δημόσια υγεία. Η περιοχή του Kepez, που ανήκει στον κεντρικό δήμο του Τσανάκαλε, καθώς και ο δήμος Ayvacık, πλήττονται από σοβαρές δασικές πυρκαγιές που έχουν θέσει σε κίνδυνο κατοικημένες περιοχές.

Ο καπνός από τις φωτιές στο Τσανάκαλε έχει διασχίσει το Αιγαίο και έχει φτάσει μέχρι τις Σποράδες και την Εύβοια. Όπως γράφει ο Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του στο Facebook: «Για πολλοστή φορά και σήμερα 11/8 ο καπνός από την φωτιά στο Τσανάκαλε έχει φτάσει στις Σποράδες και την Κεντρική Εύβοια. Τρεις μεγάλες πυρκαγιές στη γείτονα χώρα».

Σε Εύβοια και Σποράδες ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία - Ο χάρτης του Θοδωρή Κολυδά

Σπίτια και επιχειρήσεις παραδόθηκαν στις φλόγες στο Τσανάκαλε, ενώ οι τοπικές αρχές, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική και τον Στρατό, πραγματοποιούν εναέριες και επίγειες προσπάθειες για την κατάσβεση των εστιών. Επιπλέον, πυρκαγιές ξέσπασαν νωρίτερα και σε άλλες περιοχές της Τουρκίας, όπως στην Μανίσα και τη Μπολού, με τις αρχές να καταβάλλουν επίσης μεγάλες προσπάθειες και να καταφέρνουν αργά το μεσημέρι να τις ελέγξουν.

Φωτογραφίες από τους καπνούς στην Εύβοια: 

Σε Εύβοια και Σποράδες ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία - Ο χάρτης του Θοδωρή Κολυδά
Σε Εύβοια και Σποράδες ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία - Ο χάρτης του Θοδωρή Κολυδά
Σε Εύβοια και Σποράδες ο καπνός από τις φωτιές στην Τουρκία - Ο χάρτης του Θοδωρή Κολυδά


Δείτε βίντεο από την Τουρκία: 

