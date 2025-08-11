Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Φωτιά στη Φραξιά Βόνιτσας - Σηκώθηκαν 5 εναέρια, δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) σε αγροτοδασική έκταση στη Φραξιά Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία.
Κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων και 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραξιά Βόνιτσας Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 50 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 13 οχήματα 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
