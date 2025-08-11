Χαλκιδική: Έσπασαν το αμάξι του Τσάλοφ στη παραλία «Μυκονιάτικα» και του πήραν τσάντα με 200 ευρώ
ΕΛΛΑΔΑ
Φεντόρ Τσάλοφ ΠΑΟΚ Χαλκιδική Παραλία Αυτοκίνητο

Χαλκιδική: Έσπασαν το αμάξι του Τσάλοφ στη παραλία «Μυκονιάτικα» και του πήραν τσάντα με 200 ευρώ

Το όχημα ήταν παρκαρισμένο σε ελεύθερο χώρο στάθμευσης, δεν είχε διακριτικά και ήταν ενοικιαζόμενο

Χαλκιδική: Έσπασαν το αμάξι του Τσάλοφ στη παραλία «Μυκονιάτικα» και του πήραν τσάντα με 200 ευρώ
8 ΣΧΟΛΙΑ
Θύμα κλοπής έπεσε ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Φεντόρ Τσάλοφ, ο οποίος βρέθηκε χθες σε παραλία της Χαλκιδικής για να απολαύσει το μπάνιο του.

Άγνωστοι, διέρρηξαν το αυτοκίνητό του, που ήταν παρκαρισμένο σε ελεύθερο χώρο στάθμευσης στην παραλία «Μυκονιάτικα», στη Νέα Καλλικράτεια.

Το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή δεν είχε διακριτικά και ήταν ενοικιαζόμενο. Κατά την επιστροφή του, διαπίστωσε τη διάρρηξη, όπου οι δράστες του άρπαξαν μια τσάντα με 200 ευρώ και έγγραφα. Ο επιθετικός μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Καλλικράτειας όπου και κατήγγειλε το περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα:

H τραγωδία της οικογένειας Σαμαρά που συγκίνησε την Ελλάδα - Σήμερα η κηδεία της Λένας Σαμαρά

«Και σου είπα μην πάτε στο Καμάρι...» - Συγκίνηση για τον θάνατο της ηθοποιού Σοφίας Σεϊρλή από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας

Μεταναστευτικό: Μειώνονται 30% οι συμβάσεις για τη σίτιση και το όριο «ανηλικότητας» ανδρών στα 16 χρόνια
8 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης