Το βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης ερευνάται ως πιθανή αιτία για τη φωτιά στην Κερατέα - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Το σημείο αποκλείστηκε και εξετάζεται από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού
Φωτογραφίες από το σημείο που φέρεται να ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στην Κερατέα που στέρησε τη ζωή σε έναν ηλικιωμένο άνδρα και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια πολιτών εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr.
Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία που συνέλεξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εξετάζεται ως πιθανή αιτία η φωτιά να έχει προκληθεί από βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης.
Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, το σημείο έχει αποκλειστεί και εξετάζει από τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕΕ.
Πάντως, στο συγκεκριμένο σημείο βρέθηκαν και υπολείμματα τσιγάρων που και αυτά μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών.
Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Μανούτσο και γρήγορα άρχισε το καταστροφικό έργο της. Κάηκαν σπίτια ενώ στάλθηκε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκένωση των γύρω περιοχών. Η φωτιά εκτείνεται σε μία ακτίνα 7 χιλιομέτρων, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι μέχρι και τώρα με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 124 απεγκλωβισμούς κατοίκων.
Δυστυχώς από τη φωτιά έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος άνδρας. Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής Δογάνι. Ο ηλικιωμένος ζούσε μόνος του σε ένα κτίσμα που βρίσκεται κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.
Όπως είπε στην επίσημη ενημέρωση ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής κ. Βαθρακογιάννης, η σορός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή. Η πρώτη εικόνα που έχει η Πυροσβεστική, είναι ότι ο άνθρωπος πιθανότατα δεν είχε αντιληφθεί τη φωτιά και έτσι δεν προσπάθησε να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα οι φλόγες να τον εγκλωβίσουν μέσα στο οίκημα.
