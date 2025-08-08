Το βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης ερευνάται ως πιθανή αιτία για τη φωτιά στην Κερατέα - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά Κερατέα Φωτιά Κερατέα Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Βραχυκύκλωμα

Το βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης ερευνάται ως πιθανή αιτία για τη φωτιά στην Κερατέα - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο

Το σημείο αποκλείστηκε και εξετάζεται από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού

Το βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης ερευνάται ως πιθανή αιτία για τη φωτιά στην Κερατέα - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
63 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από το σημείο που φέρεται να ξεκίνησε η φονική πυρκαγιά στην Κερατέα που στέρησε τη ζωή σε έναν ηλικιωμένο άνδρα και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια πολιτών εξασφάλισε και παρουσιάζει το protothema.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα στοιχεία που συνέλεξαν τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) εξετάζεται ως πιθανή αιτία η φωτιά να έχει προκληθεί  από βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, το σημείο έχει αποκλειστεί και εξετάζει από τα έμπειρα στελέχη της ΔΑΕΕ.

Το βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης ερευνάται ως πιθανή αιτία για τη φωτιά στην Κερατέα - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Το σημείο αποκλείστηκε και εξετάζεται από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού
Το βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης ερευνάται ως πιθανή αιτία για τη φωτιά στην Κερατέα - Δείτε φωτογραφίες από το σημείο
Από τη φωτιά ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του και κάηκαν σπίτια

Πάντως, στο συγκεκριμένο σημείο βρέθηκαν και υπολείμματα τσιγάρων που και αυτά μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών.
Η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή Μανούτσο και γρήγορα άρχισε το καταστροφικό έργο της. Κάηκαν σπίτια ενώ στάλθηκε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκένωση των γύρω περιοχών. Η φωτιά εκτείνεται σε μία ακτίνα 7 χιλιομέτρων, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι μέχρι και τώρα με τις Αρχές να έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 124 απεγκλωβισμούς κατοίκων.

Δυστυχώς από τη φωτιά έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος άνδρας. Πρόκειται για κάτοικο της περιοχής Δογάνι. Ο ηλικιωμένος ζούσε μόνος του σε ένα κτίσμα που βρίσκεται κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς.

Κλείσιμο
Όπως είπε στην επίσημη ενημέρωση ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής κ. Βαθρακογιάννης, η σορός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή. Η πρώτη εικόνα που έχει η Πυροσβεστική, είναι ότι ο άνθρωπος πιθανότατα δεν είχε αντιληφθεί τη φωτιά και έτσι δεν προσπάθησε να απομακρυνθεί, με αποτέλεσμα οι φλόγες να τον εγκλωβίσουν μέσα στο οίκημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (8/8)

«Μην ξανακούσω ότι η πείνα είναι ψεύτικη»: Φορτισμένη τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ - Νετανιάχου για τη Γάζα αποκαλύπτει το NBC

Τα έκαναν «γης Μαδιάμ» στην Κατούνα, φωνές και σπρωξίματα επειδή εκδήλωση... σχόλασε νωρίς - Δείτε βίντεο
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
63 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης